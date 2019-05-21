Конкурс ретроавтомобилей "РетроФест-2019" в Каменец-Подольском состоится этим летом

С недавних пор на лучших украинских ретроэвентах появилась новая категория соревнований - конкурс элеганции.

Первым в Украине начали проводить конкурс элеганции организаторы фестиваля Leopolis Grand Prix во Львове в рамках определения лучшего автомобиля форума. Но прежде всего, что означает это слово, явно не украинского происхождения? Очевидно, пришло оно из польского ретродвижения – у наших западных соседей культура почитания истории стоит на более высоком уровне и во многом может служить нам примером.

Конкурс элеганции уже несколько лет как стал обязательным элементом ретрослетов и фестивалей, привлекая еще больше публики.

В любом случае, конкурс элеганции - это презентация ретроавтомобиля в стиле исторической эпохи, к которой он относится по году выпуска. Автомобиль выезжает на всеобщее обозрение, к ведущим, которые управляют всем действом.

Как правило, машину (или мотоцикл) представляет ее экипаж из двух человек. Информация, которую они должны донести – история модели авто, ее характеристики и эксплуатационные особенности – часто бывает оформлена в виде костюмированной инсценировки. Собственно, костюмы в стиле эпохи – практически обязательный атрибут презентации, и именно благодаря им конкурс пользуется огромной популярностью у зрителей.

Угадать с костюмом в стиле эпохи не так сложно, как построить презентацию в виде инсценированного мини-шоу с участием ретроавтомобиля и его экипажа.

Следует сказать, что экипажи автомобилей, которые постоянно принимают участие в ретроралли и исторических фестивалях, не повторяются в своих презентациях – каждый раз можно наблюдать новые костюмы и новые сюжеты инсценировок. Конечно, основную роль тут играет автомобиль (мотоцикл), его модель и год выпуска – вокруг техники строится все повествование.

Во многих случаях конкурс элеганции является одним из этапов ретроралли, и его результат идет в зачет экипажу при определении его места в таблице.

Что касается конкурса элеганции на фестивале “РетроФест”, который состоится 7 - 9 июня в Каменце-Подольском, в этот раз праздник стиля включает в себя не только ралли, конкурс элеганции и выставку на центральной площади старинного города.

Непременное условие костюмированной презентации – хорошее настроение. Насколько помнит “Авт24”, в Каменце-Подольском проблем с этим не бывает.

В этом году весь “РетроФест” пройдет под девизом “Большая Авто7-Я”, поэтому в планах организаторов также: парад и шоу ретроавтомобилей, платочный автокемпинг около Старой крепости, стилизованные фуд-корты, Art-пространство, живая музыка…