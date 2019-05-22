Apple собирается купить акции компании Tesla

Руководство Apple еще в 2013 году предлагал около $ 240 за акцию компании, которая тогда называлась Tesla Motor.

О заявке шестилетней давности вспомнили, поскольку цена акций Tesla упала ниже цены, которую Apple якобы была готова заплатить, - пишет Electrec.

"Примерно в 2013 году Apple выдвинула серьезную заявку по цене около $ 240 за акцию. Мы сделали несколько проверок. Я полностью уверен, что это точно. Apple, ставка для покупки Tesla. Я не знаю, дошли ли они до стадии формального оформления документов, но я знаю из разных источников, это было очень правдоподобно", - сообщил Крейг Ирвин, старший аналитик Roth Capital Partners.

Ирвин утверждает, что Apple все еще может быть заинтересована в приобретении Tesla - тем более, что оценка Tesla сильно пострадала за последние месяцы.

Он говорит, что проект Apple Titan, который разрабатывает автономный электромобиль, все еще продолжается, и технологический гигант может быть заинтересован в использовании некоторого опыта Tesla в области электромобилей. В последние годы несколько высокопоставленных инженеров и руководителей Tesla перешли в Apple, а совсем недавно Apple наняла главу по электрическим трансмиссиям Tesla.

Ранее утверждалось, что Илон Маск рассматривал возможность продажи Tesla в 2013 году, но цена не называлась, а переговоры шли между Маском и Ларри Пейджем, главой Alphabet, материнской компании Google.

В то же время ходили слухи о встрече Маска с главой подразделения Apple по слияниям и поглощениям Адрианом Перико. Легко поверить, что если Маск хотел заключить соглашение с Google, он также проверил заинтересованность Apple. В течение короткого непростого времени Tesla готовилась к продаже, но дела пошли на лад, и Маск, по сообщениям, отказался от сделки.