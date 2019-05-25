Полицейские авто из ОАЭ попали в Книгу рекордов Гиннесса (Видео)

Автомобили Bugatti Veyron, на которых ездят полицейские эмирата Дубай, включены в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщается на сайте справочника. "Обладая максимальной скоростью 407 км/ч, 16-цилиндровый двигатель автомобиля ( Bugatti Veyron - ред.) мощностью 1000 лошадиных позволяет разогнаться от 0 до скорости 60 миль в час всего за 2,5 секунды", - говорится в сообщении. Таким образом Книга рекордов Гиннеса признала дубайские Bugatti Veyron как самые быстрые полицейские автомобили в мире. Полиция Дубая приобрела свою новое авто в апреле 2016 года за 1,6 млн долларов. Это не их первый суперкар - у них уже есть Lamborghini Aventador. Однако Veyron известен как второй самый быстрый уличный легковой автомобиль в мире.