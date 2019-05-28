Skoda рассказала, как назовет новый пикап

Новинка получит название Mountiaq, что в переводе с английского "mountain" означает гора.

Чешская компания поделилась подробностями о концептуальной новинке, ориентированной на самое лютое бездорожье.

Представители Skoda рассказали, что новых двухдверный пикап, который будет построен на базе кроссовера Kodiaq, получит полностью пересмотренную силовую структуру кузова. Подвеска модели отличится лифтом, а также пикап обзаведется большими внедорожными колесами, которые обуют в шины Rockstar II.

Наличие литеры Q указывает на принадлежность машины к сегменту SUV, как и у других моделей данного класса - Kodiaq, Karoq, Kamiq.

Дорожный просвет нового пикапа Skoda составит примерно 294 миллиметров, что очень даже неплохо, если сравнить, например, с Kodiaq Scout – 194 миллиметра. Под капотом новинки расположится 2,0-литровый бензиновый 190-сильный мотор, и, вероятно, появится полный привод. Кроме того пикап Skoda получит электрическую лебёдку, установленную на переднем бампере.