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Honda e получит видеокамеры вместо обычных боковых зеркал (Видео)

Honda e получит видеокамеры вместо обычных боковых зеркал (Видео)
19:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: instagram

Японские инженеры отметили, что использование видеокамер вместо боковых зеркал помогает улучшить сразу несколько характеристик электромобиля.

Компания Honda на прошлой неделе открыла европейские предзаказы на электрохэтчбек Honda e, а сегодня сообщила, что вместо боковых зеркал модель получит фирменную систему на основе видеокамер Side Camera Mirror System. При этом данная система будет входить в стандартную комплектацию серийного электромобиля, то есть ее не нужно будет оплачивать отдельно.

Японские инженеры отметили, что использование видеокамер вместо боковых зеркал помогает улучшить сразу несколько характеристик электромобиля, начиная с дизайна и эргономики и заканчивая безопасностью и аэродинамикой. Аналогичная система опционально используется в электромобилях Audi e-tron, однако в компактном классе она используется впервые.

Камеры системы Side Camera Mirror System устанавливаются на привычных для боковых зеркал местах, однако за счет заметно более компактных размеров (их габариты не выходят за пределы колесных арок) не оказывают заметного влияния на аэродинамику электромобиля (сопротивление потоку воздуха на 90% меньше, чем у обычных зеркал). Данное решение на 3,8% улучшает общую аэродинамику Honda e, что в свою очередь позволит увеличить запас хода.

Изображение от камер выводится на пару 6-дюймовых экранов в салоне Honda e, размещенных по краям рабочей панели таким образом, чтобы водителю было удобно контролировать пространство по бокам и сзади автомобиля. Так как речь идет о видеокамерах и экранах, а не о классических зеркалах, то разработчики позаботились о том, чтобы изображение лучше читалось даже в плохих погодных условиях и в темноте. К примеру, во время дождя капли не задерживаются на поверхности объектива за счет продуманной формы и водоотталкивающего покрытия.

Водитель может выбрать нормальный или широкоформатный режим отображения, используя именно то представление, которое лучше подходит для конкретных дорожных условий. При движении задним ходом изображение автоматически переключается в специальный режим, который позволяет еще точнее оценивать окружающие препятствия. Яркость экранов регулируется автоматически в зависимости от условий внешнего освещения.

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Напомним, что презентация серийной версии электромобиля Honda e пока так и не состоялась. Точно известен только запас хода 200 км/125 миль, поддержка скоростной зарядки от 0 до 80% за 30 минут и заднеприводная компоновка. Официально емкость батареи (ориентировочно 30-40 кВтч) и мощность двигателя (порядка 100 кВт) пока неизвестны, так же как и ее стоимость. Серийное производство электрохэтчбека Honda e стартует в конце текущего года, поставки первым клиентам начнутся весной 2020 года.

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Электромобиль, Автомобиль, Honda, Авто, Электрокар, Honda e.
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