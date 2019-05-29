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Легендарный украинский суперкар "Бэтмобиль" нашел своего владельца

Легендарный украинский суперкар "Бэтмобиль" нашел своего владельца
20:55 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Instagram

Фантастическое кино-авто, принадлежавшее Андрею Джазовскому, продано дешевле заявленной цены.

Осенью прошлого года оригинальный "Бэтмобиль" из кинофильма был выставлен на продажу за 300 тысяч евро. Покупатель смог сбросить цену до двух сотен.

Инициатором реставрации оригинального Бэтмобиля из фильма Тима Бертона "Бэтмен" 1989 года выступил украинский бизнесмен Андрей Джазовский, прославившийся своими суперкаром Hymera и “отечественным Смартом” - Kugel.

Андрей приобрел один из трех экземпляров "Бэтмобиля" в студии Warner Brothers. Стоимость оригинального авто не называется. Автомобиль был привезен в Литву, где проводились подавляющее большинство работ по реставрации. После этого автомобиль прибыл в Украину и предстал на электронных досках объявлений о продаже.

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"Бэтмобиль" создан на базе Chevrolet Caprice, а двигатель имеет новый - V12 от BMW 1994 года. Во время реставрации были воссозданы все детали, которые работали на автомобиле во время съемок "Бэтмена".

В списке оснащения выдвижная крышка кабины, выдвижные пулеметы, “реактивный” двигатель и диодная светотехника; все кнопки подсвечиваются и работают. Стоит отметить, что механизм привода крышки кабины требует около 45 секунд для полного открытия.

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Бэтмобиль, Андрей Джазовский, Украинский "Бэтмобиль", Cуперкар Himera-Q.
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