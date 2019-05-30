Итальянская компания Pagani тестирует гиперкар Huayra Dragon (Видео)

Несколько месяцев назад впервые появились слухи о грядущем Huayra Dragon.

Это специальной ограниченной версии гиперкара со средним расположением двигателя, который будет еще более экстремальным, чем и без того хардкорный Huayra BC.

Сейчас слухи подтвердились первыми видео. Ведь, судя по всему, компания начала тестирование нового Huayra на трассе в Италии, где и был снят замаскированный прототип.

Сообщается, что новый проект Pagani получит заводскую табличку Dragon, и будет выпущен в количестве всего пяти единиц после того, как завершится выпуск родстера, причем один из экземпляров уже заказан тюнинг-ателье TopCar Design.

Новый итальянский гиперкар по-прежнему будет использовать мотор AMG V12 с двойным турбонаддувом, который на версии Huayra BC развивает 745 л.с. и 1100 Нм крутящего момента, работая в паре с 7-скоростным автоматом. Впрочем, не исключено, что Dragon могут оснастить более мощной версий двигателя.

Экстремальный Huayra отличается благодаря своему еще более агрессивному дизайну, включающему большой воздушный ковш на крыше, более глубокий передний сплиттер, боковые обвесы, иное, но такое же массивное антикрыло и широкий задний диффузор в стиле болидов Ле-Ман.