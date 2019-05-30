Скачать
Четверг, 30.05.2019
Верховная Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Верховная Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Зеленский инициировал отставку Климкина, Полторака и Грицака
Зеленский инициировал отставку Климкина, Полторака и Грицака
ЧМ 2019 (U-20): где и когда смотреть матч Нигерия - Украина
ЧМ 2019 (U-20): где и когда смотреть матч Нигерия - Украина
Американский журналист, показав сериал "Чернобыль" отчиму, случайно выяснил, что тот был ликвидатором
Журналист из США случайно выяснил, что его отчим был ликвидатором ЧАЭС

Итальянская компания Pagani тестирует гиперкар Huayra Dragon (Видео)

Итальянская компания Pagani тестирует гиперкар Huayra Dragon (Видео)
16:17 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Несколько месяцев назад впервые появились слухи о грядущем Huayra Dragon.

Это специальной ограниченной версии гиперкара со средним расположением двигателя, который будет еще более экстремальным, чем и без того хардкорный Huayra BC.

Сейчас слухи подтвердились первыми видео. Ведь, судя по всему, компания начала тестирование нового Huayra на трассе в Италии, где и был снят замаскированный прототип.

Новые модификации Toyota Supra

Сообщается, что новый проект Pagani получит заводскую табличку Dragon, и будет выпущен в количестве всего пяти единиц после того, как завершится выпуск родстера, причем один из экземпляров уже заказан тюнинг-ателье TopCar Design.

Новый итальянский гиперкар по-прежнему будет использовать мотор AMG V12 с двойным турбонаддувом, который на версии Huayra BC развивает 745 л.с. и 1100 Нм крутящего момента, работая в паре с 7-скоростным автоматом. Впрочем, не исключено, что Dragon могут оснастить более мощной версий двигателя.

Экстремальный Huayra отличается благодаря своему еще более агрессивному дизайну, включающему большой воздушный ковш на крыше, более глубокий передний сплиттер, боковые обвесы, иное, но такое же массивное антикрыло и широкий задний диффузор в стиле болидов Ле-Ман.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

тесты, Видео, Pagani, Гиперкар, Huayra Dragon, Huayra BC, Тестирование авто.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
02 Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии
03 Гороскоп на сегодня, 30 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Крушение военного вертолета: Зеленский поручил провести расследование трагедии
05 Поздравления с днем рождения 30 мая: стихи и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сезон &quot;тропиков&quot;: украинцам обещают дожди и жару до +33°
Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
В Украине сократили расходы на выплату субсидий
В Украине сократили расходы на выплату субсидий
Прокуратура назвала несколько версий крушения Ми-8 с военными
Прокуратура назвала несколько версий крушения Ми-8 с военными
&quot;Что случилось с Жади?&quot;: звезда серила &quot;Клон&quot; кардинально сменила имидж
"Что случилось с Жади?": звезда серила "Клон" кардинально сменила имидж
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь