Компания Ferrari представила мощный спорткар SF90 Stradale

Компания из Маранелло накануне показала свой новый гиперкар с гибридным приводом - это купе SF90 Stradale.

Более мощного автомобиля для дорог общего пользования в истории Ferrari еще не было!

Сокращение SF90 в обозначении модели - это прямая отсылка к 90-летию гоночной "конюшни" Scuderia Ferrari, которое отмечается в этом году. В компании продолжают идти по пути "даунсайзинга" - все модели марки, за исключением 812 Superfast, уже оснащаются турбомоторами, а SF90 Stradale к тому же еще и "гибрид". Впрочем, как и предшественник LaFerrari, у которого электромоторы ассистировали атмосферному V12. У нового купе - двигатель V8 меньшего объема, возможность подзарядки от внешних источников, полный привод и, самое главное для Ferrari, еще больше мощности!

Под прозрачной крышкой моторного отсека располагается четырехлитровый турбо-V8, развивающий 780 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Еще 220 сил генерирует трио электродвигателей - два установлены на передней оси, еще один располагается между ДВС и 8-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением.

Продольная динамика для купе массой около 1,5 тонны - потрясающая: до 100 км/ч SF90 Stradale может разогнаться за 2,5 секунды, ускорение до 200 км/ч занимает 6,7 секунды, максимальная скорость достигает 340 км/ч. Батарея емкостью 7,9 кВт·ч позволяет машине проехать до 25 км на одной электротяге, разогнавшись при этом до 135 км/ч.

Из особенностей салона гибридного суперкара Ferrari - руль с тачпадами, кнопка запуска двигателя и 16-дюймовый экран вместо традиционных приборов с нарисованной по центру крупной шкалой тахометра.

Рыночный дебют SF90 Stradale запланирован на начало следующего года. Стоимость в компании пока не озвучили, но, по слухам, новый флагман Ferrari обойдется минимум в 800 тысяч евро.