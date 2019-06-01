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Автомобилисту: лучшие машины для городских поездок (Фото)
В современном мире автомобиль является главным средством индивидуального передвижения. Значительная часть жителей городов уже давно не представляет своей повседневности без этого замечательного чуда техники. Само собой, далеко не каждый автомобиль идеально подходит по своим техническим и экономическим параметрам для эксплуатации в городе. В первую очередь следует обратить внимание на актуальные модели машин, которые специально были созданы для городских поездок.
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