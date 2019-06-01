В Шэньчжэне представили экономичный Jeep Commander

Сегодня, 1 июня, посетители мотор-шоу в Шэньчжэне смогли увидеть Jeep Commander PHEV с подзаряжаемой гибридной силовой установкой.

По словам разработчиков, новинка потребляет на 20% меньше горючего, чем ее бензиновая версия.

По своим габаритам самый экономичный Jeep Commander ничем не отличатся от внедорожника 2018 модельного года. Его длина, как и прежде, равна 4 873 мм, ширина достигает отметки 1 892 мм, высота - 1 738 мм, колесная база - 2 800 мм.

Напомним, под капотом классического Jeep Commander скрывается двухлитровый турбомотор с одним из двух вариантов отдачи – 234 или 265 лошадиных сил.

Пару такому мощному силовому агрегату составляет девятиступенчатый "автомат" от ZF. В "базе" предусмотрена система переднего привода, однако за доплату можно приобрести полноприводный внедорожник.

В Китае за обычный Jeep Commander просят от 259 800 до 315 800 юаней. Во сколько покупателям обойдется Commander PHEV – пока не известно.