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В Шэньчжэне представили экономичный Jeep Commander

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В Шэньчжэне представили экономичный Jeep Commander
16:50 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Сегодня, 1 июня, посетители мотор-шоу в Шэньчжэне смогли увидеть Jeep Commander PHEV с подзаряжаемой гибридной силовой установкой.

По словам разработчиков, новинка потребляет на 20% меньше горючего, чем ее бензиновая версия.

По своим габаритам самый экономичный Jeep Commander ничем не отличатся от внедорожника 2018 модельного года. Его длина, как и прежде, равна 4 873 мм, ширина достигает отметки 1 892 мм, высота - 1 738 мм, колесная база - 2 800 мм.

Напомним, под капотом классического Jeep Commander скрывается двухлитровый турбомотор с одним из двух вариантов отдачи – 234 или 265 лошадиных сил.

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Пару такому мощному силовому агрегату составляет девятиступенчатый "автомат" от ZF. В "базе" предусмотрена система переднего привода, однако за доплату можно приобрести полноприводный внедорожник.

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В Китае за обычный Jeep Commander просят от 259 800 до 315 800 юаней. Во сколько покупателям обойдется Commander PHEV – пока не известно.

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Презентация, Автосалон, Jeep Commander, Шэньчжэнь, Экономичный джип.
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