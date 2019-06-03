Скачать
Понедельник, 03.06.2019
Автомобили, которые дорого "прокормить"
1 / 12

Автомобили, которые дорого "прокормить"

Пожалуй, каждый водитель сталкивался с такой ситуацией в своей жизни: все продавцы твердят, что машина потребляет 5 литров на 100 километров, а на практике все выходит совсем иначе. В такой момент водитель думает, что 8-10 литров – это настоящее разорение. На самом деле есть авто у которых все еще хуже! Вот наша пятерка антигероев.
drive.temaretik.com
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Бензин, Автомобили, Авто, Цены на бензин, Range Rover, Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser, Chevrolet Tahoe, Дорогие авто, Заправить.
04:10 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь