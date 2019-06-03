Автомобили, которые дорого "прокормить"

Пожалуй, каждый водитель сталкивался с такой ситуацией в своей жизни: все продавцы твердят, что машина потребляет 5 литров на 100 километров, а на практике все выходит совсем иначе. В такой момент водитель думает, что 8-10 литров – это настоящее разорение. На самом деле есть авто у которых все еще хуже! Вот наша пятерка антигероев.