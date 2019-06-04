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Названы способы профилактики перегрева двигателя

Названы способы профилактики перегрева двигателя
09:27 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: pixabay

Автопроизводители рекомендуют проводить процедуру промывки и смены антифриза не реже, чем один раз в два года.

Эта проблема особенно актуальна летом.

Автовладельцам нужно пристальное внимание уделять системе охлаждения автомобиля. Если машина перегревается, то увеличивается риск поломки. Поэтому нужно регулярно промывать систему охлаждения двигателя.

О том, что пришло время это сделать, можно понять из того, что шкала температурного датчика начинает часто переваливать за красную отметку, плохо работает помпа, мотор часто перегревается и др.

Как промыть систему охлаждения двигателя

Промывать систему охлаждения двигателя нужно в теплых условиях. Вначале слейте в какую-нибудь емкость жидкость из системы охлаждения. Потом осмотрите тосол. После сливания, обратно плотно закрутите пробку.

Какие способы можно применять

Есть несколько способов промывки: кипяченной или дистиллированной водой, кислотным раствором, щелочным раствором. Вода используется в том случае, если цвет тосола почти натуральный и мало примесей, кислотный раствор – если есть накипь, а щелочной раствор – при жировых отложениях.

Растворы не должны иметь сильную концентрацию. Пусть концентрация будет слабой, и процедуру промывки повторите несколько раз.

Где взять раствор? Некоторые автомобилисты сами готовят раствор, но мы рекомендуем покупать его в магазине. Это не тот случай, когда нужно экономить.

Промывка водой

Промывка водой достаточно проста. Через расширительный бачок наполните систему и заведите автомобиль. Движок должен поработать минут двадцать. После этого слейте воду. При необходимости повторите этот процесс ещё. Не забывайте, что вода должна быть кипяченной, а лучше – дистиллированной.

Промывка кислотным раствором

Мастера рассказали, как не перегреть двигатель в жару. Фото №3При накипи прибегают к кислотному раствору, например, 6-процентному молочному. Его температура должна составлять около 35 градусов. После окончания процесса нужно промыть водой.

 

Автомобили российских брендов можно промывать сывороткой. Залить в систему, поездить часа два, а потом слить и промыть водой. Но для иномарок сыворотка не подходит.

Иногда используют для промывки и соляную кислоту, но это очень сложный процесс, и его не все рекомендуют.

Промывка щелочным раствором

Мастера рассказали, как не перегреть двигатель в жару. Фото №4При жировых отложениях прибегают к промывке щелочным раствором. Процедура такая же, как и в первых двух случаях. Только движок должен поработать минут десять. Процедуру нужно повторит несколько раз. В конце промойте водой.

"Мягкая промывка"

Сейчас есть новое средство для промывки радиатора, основанное на катализаторе – "мягкая промывка". Средство заливают в расширительный бачок и проезжают на автомобиле 1-2 тыс. км, после чего его сливают, и добавляют тосол.

От жары страдают не только люди, а и их автомобили: как уберечь свое авто

Как видите, во всех этих способах промывки есть одно общее – использование воды в конечной стадии. Не забывайте в конце промывать водой, пока она не станет прозрачной.

Обязательная чистка радиатора

Тосол хуже охлаждается, когда радиатор забит. Поэтому его нужно регулярно чистить. Это делается при помощи пылесоса, сильного напора воды (когда радиатор снят) или воздуха (когда радиатор не снят).

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Автомобили, Авто, автопроизводители, Перегрев двигателя, Профилактика перегрева двигателя.
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