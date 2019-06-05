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Среда, 05.06.2019
Удивительная коллекция из 900 самых разных автомобилей (Фото)
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Удивительная коллекция из 900 самых разных автомобилей (Фото)

Гэри Дункан собрал огромную коллекцию автомобилей самых разных марок, стилей, форм и цветов всего более 900 машин. Здесь и полукабриолеты Nissan Figaro в количестве 125 штук, солидная партия Honda Beats (60 авто, среди которых пара лимитированных), 25 пожарных автомобилей на базе Subaru Sambar, 18 одинаковых седанов, 300 экземпляров американского автопрома (от маскл-каров до внедорожников и фургонов) и парочка англичан. Изюминка коллекции - 6 солидных Rolls-Royce и катафалк на базе Nissan President. Большинство тачек можно купить: за катафалк, например, Гэри просит всего $2600. Стоит отметить, что семья Дункана владеет крупной сетью автосалонов по всей Северной Америке.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Коллекция, Авто, Машины, Марка, Гэри Дункан.
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