Удивительная коллекция из 900 самых разных автомобилей (Фото) Гэри Дункан собрал огромную коллекцию автомобилей самых разных марок, стилей, форм и цветов всего более 900 машин. Здесь и полукабриолеты Nissan Figaro в количестве 125 штук, солидная партия Honda Beats (60 авто, среди которых пара лимитированных), 25 пожарных автомобилей на базе Subaru Sambar, 18 одинаковых седанов, 300 экземпляров американского автопрома (от маскл-каров до внедорожников и фургонов) и парочка англичан. Изюминка коллекции - 6 солидных Rolls-Royce и катафалк на базе Nissan President. Большинство тачек можно купить: за катафалк, например, Гэри просит всего $2600. Стоит отметить, что семья Дункана владеет крупной сетью автосалонов по всей Северной Америке.