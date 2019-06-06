Впервые показали фото кросс-версии Kia Ceed

Новый Kia XCeed будет представлен 26 июня 2019 года.

Корейская марка Kia выпустила первое официальное изображение грядущего стильного кроссовера XCeed, но в социальных сетях также успели выложить несколько новых изображений модели без какого-либо камуфляжа.

Сообщается, что новый Kia XCeed будет представлен 26 июня, и займет свое место в линейке моделей Ceed, в которую входят собственно сам хэтчбек, универсал Ceed Sportswagon и Proceed.

Новинка от Kia должна занять нишу между компактным внедорожником Stonic и более крупным Sportage, а купеобразный дизайн городского кроссовера напоминает идею Mercedes с его GLA.

Одним из главных соперников XCeed станет новый Ford Focus Active, а также более традиционные кроссоверы такого же размера. При этом Kia обещает, что XCeed предложит обьем внутреннего пространства и вместимость багажника на уровне самых продаваемых кроссоверов в Европе.

Что касается силовых агрегатов, скорее всего они достанутся модели от Ceed и Proceed с максимальной мощностью до 200 лошадок.

Не исключено и появление дизельного мотора, а также гибридной заряжаемой версии, но вряд ли мы увидим полноприводную систему, которой нет ни в одной модели семейства Ceed.