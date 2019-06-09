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Alfa Romeo представит новую спецверсию кроссовера Stelvio

Alfa Romeo представит новую спецверсию кроссовера Stelvio
15:50 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Особое исполнения модели получит необычный окрас кузова.

Новую версию итальянского кроссовера Alfa Romeo Stelvio презентуют в рамках Gumball 3 000, который состоится 12 июня в Греции. Модель получил уникальный окрас кузова, выполненный в стиле логотипа марки и в зеленых цветах.

Кроме того новинка отличается наличием 20-дюймовых колесных дисков, которые также окрашены в ярко-зеленый цвет.

Техническая часть автомобиля изменений не получила. Под капотом Stelvio установлен 2,9-литровый 505-сильный турбомотор.

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Представители итальянской марки отметили, что особая модель не поступит в продажу.

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Автомобиль, Alfa Romeo, Авто, Кроссовер, Стельвио, кроссовер Stelvio, Спецверсия кроссовера Stelvio.
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