Alfa Romeo представит новую спецверсию кроссовера Stelvio

Особое исполнения модели получит необычный окрас кузова.

Новую версию итальянского кроссовера Alfa Romeo Stelvio презентуют в рамках Gumball 3 000, который состоится 12 июня в Греции. Модель получил уникальный окрас кузова, выполненный в стиле логотипа марки и в зеленых цветах.

Кроме того новинка отличается наличием 20-дюймовых колесных дисков, которые также окрашены в ярко-зеленый цвет.

Техническая часть автомобиля изменений не получила. Под капотом Stelvio установлен 2,9-литровый 505-сильный турбомотор.

Представители итальянской марки отметили, что особая модель не поступит в продажу.