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Среда, 12.06.2019
Как создать спорткар своими руками: наглядный пример
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Как создать спорткар своими руками: наглядный пример

Здорово, когда наши желания совпадают с нашими возможностями. Китаец Чен Иньси с детства мечтал о суперкаре и, даже не имея денег, стал владельцем эксклюзивного авто. Собрал его собственными руками. Обычно результатом такого занятия оказываются страшненькие "ведра", но у Чена получилась действительно крутая тачка. На автошоу в Хайнане с ней фотографировались чаще, чем с концептами знаменитых марок.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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