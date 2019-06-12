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Новинка от Volkswagen: экономичная версия кроссовера T-Cross

Новинка от Volkswagen: экономичная версия кроссовера T-Cross
22:06 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Немецкий автопроизводитель добавил новый дизельный двигатель семейству компактных кроссоверов T-Cross.

Новая силовая установка доступна в версиях SE, SEL и R-Line, а стоимость самой дешевой модели с двигателем на тяжелом топливе в Великобритании начинается с отметки в 21 240 фунтов стерлингов.

1.6-литровый TDI развивает 95 л.с. мощности и 250 Нм крутящего момента и соединен с 5-ступенчатой механической коробкой передач или, опционально, с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией DSG. Время разгона до 100 км/ч составляет 11,9 и 12,5 секунд, соответственно, а расход топлива не превышает 5,3 литра на 100 км пути.

"T-Cross — это автомобиль, созданный для испытаний и семейной жизни, поэтому он должен быть гибким, практичным и предлагать множество вариантов для решения практически любых требований. Добавление варианта с дизельным двигателем в семейство T-Cross — это еще один способ, с помощью которого наш новый компактный внедорожник может предложить больше гибкости, выбора и удобства", — отмечается в официальном анонсе.

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Отметим, что в Англии цены на Volkswagen T-Cross начинаются от 16 995 фунтов стерлингов за базовую модификацию S и доходят до 23 555 фунтов стерлингов для топового R-Line.

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Автомобиль, Volkswagen, Авто, Кроссовер, T-Cross.
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