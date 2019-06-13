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Кладбище суперкаров в ОАЭ: тысячи шикарных авто просто пылятся в пустыне (Фото)
Тысячи роскошных автомобилей, включая Rolls Royces, Ferraris и Bentleys, покрыты толстым слоем пыли на "кладбище суперкаров" в Шардже, ОАЭ. Их владельцы были бизнесменами, которые пострадали от финансового краха, а затем бежали из страны, чтобы избежать строгих долговых законов ОАЭ и потенциального тюремного заключения. Жара и песок пустыни сделали свое дело с дорогими транспортными средствами, но они все еще востребованы для продажи запчастей. Большинство автомобилей в плачевном состоянии, однако есть и такие, которые нужно только хорошенько помыть и почистить.
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