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Четверг, 13.06.2019
Кладбище суперкаров в ОАЭ: тысячи шикарных авто просто пылятся в пустыне (Фото)
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Кладбище суперкаров в ОАЭ: тысячи шикарных авто просто пылятся в пустыне (Фото)

Тысячи роскошных автомобилей, включая Rolls Royces, Ferraris и Bentleys, покрыты толстым слоем пыли на "кладбище суперкаров" в Шардже, ОАЭ. Их владельцы были бизнесменами, которые пострадали от финансового краха, а затем бежали из страны, чтобы избежать строгих долговых законов ОАЭ и потенциального тюремного заключения. Жара и песок пустыни сделали свое дело с дорогими транспортными средствами, но они все еще востребованы для продажи запчастей. Большинство автомобилей в плачевном состоянии, однако есть и такие, которые нужно только хорошенько помыть и почистить.
Фото: kykyryzo.ru
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Автомобиль, Авто, Пустыня, Кладбище автомобилей.
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