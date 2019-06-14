Шик и блеск: 7 раритетных авто, которые изменили историю Есть автомобили, стоимость которых высока. Есть автомобили, историческая ценность и значимость которых велики. А есть машины, которые объединяют в себе два набора этих качеств. На таких автомобилях ездили легендарные гонщики, политические, общественные и религиозные деятели, монархи и бизнесмены. Сегодня эти автомобили - настоящая легенда.