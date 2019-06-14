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Пятница, 14.06.2019
Шик и блеск: 7 раритетных авто, которые изменили историю
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Шик и блеск: 7 раритетных авто, которые изменили историю

Есть автомобили, стоимость которых высока. Есть автомобили, историческая ценность и значимость которых велики. А есть машины, которые объединяют в себе два набора этих качеств. На таких автомобилях ездили легендарные гонщики, политические, общественные и религиозные деятели, монархи и бизнесмены. Сегодня эти автомобили - настоящая легенда.
drive.temaretik.com
Фото: drive.temaretik.com
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