|
|
Bertone Lamborghini Genesis: забытый концепт-кар (Фото)
Bertone Genesis, иногда называемый Lamborghini Genesis был концепт-каром с использованием деталей Lamborghini, разработанным Bertone. Впервые автомобиль был представлен публике в 1988 году на автосалоне в Турине (Turin Auto Show). Genesis — это 5-дверный минивэн с передними дверями типа "крыло чайки" и сдвижными дверями сзади. Автомобиль с задними ведущими колёсами был оснащён таким же двигателем V12 мощностью 455 л.с., что и Lamborghini Countach Quattrovalvole, а также 3-ступенчатой автоматической коробкой передач TorqueFlite. Концепт-кар Bertone Genesis весом 1800 кг был значительно медленнее, чем Countach. В то время как Lamborghini LM002 к тому времени уже вышел из производства, освобождая потенциальное место для сборки Genesis или другого подобного автомобиля, этот концепт-кар не предназначался ни для каких других целей, кроме как для показа на автосалонах — как шоу-кар.
Параллельный мир, созданный с помощью фотошопа в работах цифрового дизайнера (Фото)
Неудачные моменты бывает у всех, главное вовремя их запечатлеть
ТОП-30 самых красивых национальных парков мира
Уморительные животные, которые поздно осознали свою ошибку
Педикюр 2019: новые тренды и тенденции яркого дизайна для летнего сезона (Фото)
Неудачные восковые фигуры знаменитостей, от которых вы не сдержите улыбку
Оригинальные идеи, как красиво обустроить свободные углы в комнате (Фото)
Задний план решает все: юморные фотобомбы
Факты о загаре и солярии, про которые вы не догадывались
Подборка смешных фотобомб стоковых фотографий от Мэтью Весково
Прически 2019: лучшие мужские стрижки для лета (Фото)
Животные-ухажеры, от которых нужно убегать без оглядки
Настоящая дружба девочки Маме и домашнего пуделя Рика (Фото)
Яркая девушка героя финала юношеского ЧМ-2019 Супряги (Фото)
"Что происходит?": странные фотографии людей с просторов интернета
Невероятные реалистичные изображения диснеевских отцов (Фото)
Раздражающие вещи, которые понимают только люди с ночными кошмарами
Маникюр 2019: оригинальный дизайн с яркими пальмами (Фото)
Курьезные фотографии, которые были сделаны в неожиданный момент
Нереально яркие татуировки, созданные молодой художницей из Польши (Фото)
Популярные звезды, которые являются многодетными родителями (Фото)
Веселые снимки спящего парня, которые отфотошопили друзья
Спортом нужно заниматься в меру: красота, которая вышла за границы (Фото)
Пляжные фотографии, которые вызывают дикий смех
Мило и смешно: забавные дети, которые уснули в необычных местах и позах