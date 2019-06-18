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Вторник, 18.06.2019
Bertone Lamborghini Genesis: забытый концепт-кар (Фото)
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Bertone Lamborghini Genesis: забытый концепт-кар (Фото)

Bertone Genesis, иногда называемый Lamborghini Genesis был концепт-каром с использованием деталей Lamborghini, разработанным Bertone. Впервые автомобиль был представлен публике в 1988 году на автосалоне в Турине (Turin Auto Show). Genesis — это 5-дверный минивэн с передними дверями типа "крыло чайки" и сдвижными дверями сзади. Автомобиль с задними ведущими колёсами был оснащён таким же двигателем V12 мощностью 455 л.с., что и Lamborghini Countach Quattrovalvole, а также 3-ступенчатой автоматической коробкой передач TorqueFlite. Концепт-кар Bertone Genesis весом 1800 кг был значительно медленнее, чем Countach. В то время как Lamborghini LM002 к тому времени уже вышел из производства, освобождая потенциальное место для сборки Genesis или другого подобного автомобиля, этот концепт-кар не предназначался ни для каких других целей, кроме как для показа на автосалонах — как шоу-кар.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Авто, Lamborghini, Машина, Минивэн, Bertone Lamborghini Genesis.
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