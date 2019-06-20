Проверены годами: надежные японские автомобили (Фото)

Honda Accord – надежный японский автомобиль, который выпускается с 1976 года. Можно долго спорить о том, какой автомобиль назвать "надежным". Ведь в наши дни пробегом в 200 тысяч километров сложно кого-то удивить. Но из нескольких хороших машин всегда можно выбрать лучшую. В этом обзоре представлены 10 самых надежных японских автомобилей, которые легко пройдут 300 000 км и даже больше.