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Проверены годами: надежные японские автомобили (Фото)
Honda Accord – надежный японский автомобиль, который выпускается с 1976 года. Можно долго спорить о том, какой автомобиль назвать "надежным". Ведь в наши дни пробегом в 200 тысяч километров сложно кого-то удивить. Но из нескольких хороших машин всегда можно выбрать лучшую. В этом обзоре представлены 10 самых надежных японских автомобилей, которые легко пройдут 300 000 км и даже больше.
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