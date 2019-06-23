Абсолютные рекордсмены: автомобили, которые с легкостью проезжают 300 тысяч километров

Далеко не каждый автомобиль способен без проблем пройти даже 150 тысяч километров. Пройти еще больше без капитального ремонта или замены отдельных узлов и вовсе не представляется возможным для большого числа машин. Однако, на современном рынке все-таки есть абсолютные рекордсмены, которые еще могут ставить впечатляющие рекорды в данной (и не только) области. Самое время посмотреть на них.