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Абсолютные рекордсмены: автомобили, которые с легкостью проезжают 300 тысяч километров
Далеко не каждый автомобиль способен без проблем пройти даже 150 тысяч километров. Пройти еще больше без капитального ремонта или замены отдельных узлов и вовсе не представляется возможным для большого числа машин. Однако, на современном рынке все-таки есть абсолютные рекордсмены, которые еще могут ставить впечатляющие рекорды в данной (и не только) области. Самое время посмотреть на них.
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