Перестаньте это делать: привычки, которые гробят ваш автомобиль

1 1. Выжатое сцепление на светофоре Многие водители автомобилей с механической коробкой передач останавливаясь на перекрестке не переходят на нейтральную передачу, а просто держат выжатой педаль сцепления. При этом они в разы ускоряют износ узла сцепления, в частности выжимного подшипника. Дело в том, что выжимая сцепление мы задействуем специальный подшипник, который размыкая диски сцепления вращается вместе со всем механизмом. Этот подшипник, как и любая деталь, имеет определённый срок службы. И одно дело, когда мы задействуем его один раз при включении «нейтрали» и еще раз, когда снова включаем передачу. И совсем другое, когда мы заставляем его работать на протяжении всей нашей стоянки. Таким образом мы можем сократить срок его службы в несколько раз. Сам по себе выжимной подшипник – недорогая деталь, но чтобы его заменить, нужно в буквальном смысле разобрать пол подкапотного пространства.

2 2. Постоянно нажатая педаль тормоза при движении на спуске Еще одна ошибка, которую эксперты часто наблюдают у водителей. Двигаясь с бугра, многие из них постоянно держат нажатой педаль тормоза. Некоторые и вовсе выключают передачу и пускают машину накатом. Ошибка тут в том, что в таком режиме тормоза очень быстро перегреваются. В перегретой тормозной жидкости появляются пузырьки воздуха, педаль проваливается и торможение резко теряет эффективность. Во-первых, это небезопасно. Во-вторых, это значительно уменьшает срок службы тормозной жидкости и тормозных механизмов. «Как же тогда замедляться при движении со спуска?», - спросите вы. Ехать на уклоне нужно на пониженной передаче, если скорость стала слишком высока необходимо погасить торможением в один прием, и снова отпустить педаль. Таких замедлений может быть несколько, главное избегать постоянного нажатия на педаль. При таком торможении важно следить за зеркалами, чтобы не застать врасплох движущейся сзади автомобиль.

3 3. Езда на пустом баке Езда с полупустым баком на первый взгляд абсолютно безобидна. Однако, думая так, мы забываем о том, что все вредные примеси, вода, грязь, содержащиеся в топливе, оседают на дне бака. Как только бак опустошается, все это попадает в топливную систему. Такие отложения портят топливный насос, забивают топливную аппаратуру. Конечно, за один раз такого не произойдет, но при систематической езде на полупустом баке – это более чем вероятно.

4 4. Чрезмерно активная езда по лужам Проезжая лужи слишком быстро, водители окатывают все днище автомобиля водой. Тем самым они ускоряют появление ржавчины на кузове. Также вода может попасть в подкапотное пространство, залить катушки зажигания, генератор, аккумулятор и прочую электронику. Из-за таких действий, проблем с ней долго ждать не придется. Поэтому рекомендуем при проезде луж снижать скорость до минимально возможной.