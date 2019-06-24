Перестаньте это делать: привычки, которые гробят ваш автомобиль

1. Выжатое сцепление на светофоре
Многие водители автомобилей с механической коробкой передач останавливаясь на перекрестке не переходят на нейтральную передачу, а просто держат выжатой педаль сцепления. При этом они в разы ускоряют износ узла сцепления, в частности выжимного подшипника. Дело в том, что выжимая сцепление мы задействуем специальный подшипник, который размыкая диски сцепления вращается вместе со всем механизмом. Этот подшипник, как и любая деталь, имеет определённый срок службы.
И одно дело, когда мы задействуем его один раз при включении «нейтрали» и еще раз, когда снова включаем передачу. И совсем другое, когда мы заставляем его работать на протяжении всей нашей стоянки. Таким образом мы можем сократить срок его службы в несколько раз. Сам по себе выжимной подшипник – недорогая деталь, но чтобы его заменить, нужно в буквальном смысле разобрать пол подкапотного пространства.
2. Постоянно нажатая педаль тормоза при движении на спуске
Еще одна ошибка, которую эксперты часто наблюдают у водителей. Двигаясь с бугра, многие из них постоянно держат нажатой педаль тормоза. Некоторые и вовсе выключают передачу и пускают машину накатом. Ошибка тут в том, что в таком режиме тормоза очень быстро перегреваются. В перегретой тормозной жидкости появляются пузырьки воздуха, педаль проваливается и торможение резко теряет эффективность. Во-первых, это небезопасно. Во-вторых, это значительно уменьшает срок службы тормозной жидкости и тормозных механизмов. «Как же тогда замедляться при движении со спуска?», - спросите вы. Ехать на уклоне нужно на пониженной передаче, если скорость стала слишком высока необходимо погасить торможением в один прием, и снова отпустить педаль. Таких замедлений может быть несколько, главное избегать постоянного нажатия на педаль. При таком торможении важно следить за зеркалами, чтобы не застать врасплох движущейся сзади автомобиль.
3. Езда на пустом баке
Езда с полупустым баком на первый взгляд абсолютно безобидна. Однако, думая так, мы забываем о том, что все вредные примеси, вода, грязь, содержащиеся в топливе, оседают на дне бака. Как только бак опустошается, все это попадает в топливную систему. Такие отложения портят топливный насос, забивают топливную аппаратуру. Конечно, за один раз такого не произойдет, но при систематической езде на полупустом баке – это более чем вероятно.
4. Чрезмерно активная езда по лужам
Проезжая лужи слишком быстро, водители окатывают все днище автомобиля водой. Тем самым они ускоряют появление ржавчины на кузове. Также вода может попасть в подкапотное пространство, залить катушки зажигания, генератор, аккумулятор и прочую электронику. Из-за таких действий, проблем с ней долго ждать не придется. Поэтому рекомендуем при проезде луж снижать скорость до минимально возможной.
5. Слишком агрессивная езда
Есть такой вид водителей, которые пользуются газом не как педалью, а, скорее, как кнопкой. При этом, скорости движения они особо не добавляют, а вот износа для автомобиля – с головой. Резкое ускорение значит повышенную нагрузку на подвеску, коробку передач и тормоза. То же и с резкими перестроениями – они нагружают стойки подвески. Нужно четко понимать, что по-настоящему умелый водитель умеет ездить плавно и аккуратно, при этом он способен поддерживать довольно высокий темп езды.