ТОП-5 внешних причин качественного автомобиля с пробегом

Эксперты вторичного рынка назвали 5 внешних признаков, которые позволят принять верное решение.

Технический паспорт. Когда продавец показывает его копию, от совершения сделки целесообразно отказаться. Нужно также обратить внимание на количество предыдущих владельцев. Частая смена собственников и короткие промежутки между каждой продажей должны насторожить.

Пробег. Многие продавцы путем специальных ухищрений занижают реальное положение дел. В связи с этим самый верный признак увидеть обман - сопоставление внешнего состояния машины и ее салона с цифрами на спидометре.

Если автомобиль неважно выглядит, но на спидометре значится 30 тысяч километров пробега, налицо явный подвох. Конечно, когда транспорт устраивает по многим параметрам, возможны варианты. Но никогда не мешает провести предварительную диагностику на СТО.

Состояние краски. Для этого существует специальный прибор, именуемый толщиномером. Если на нескольких разных участках кузова толщина слоя «скачет», этого говорит о том, что предмет выбора несколько раз перекрашивали вследствие попадания в ДТП.

Стекла и подушки безопасности. Нужно обратить внимание на год выпуска каждого стекла. В идеале период не должен отличаться от времени производства самого автомобиля. Когда стекла значительно моложе, это свидетельствует об одном - их меняли после аварии.

Изучению подлежит маркировка подушек безопасности. Она может дать информацию об их срабатывании. А значит, колесное средство ранее подвергалось столкновению.

Проверка автомобиля. Интернет сегодня дает множество возможностей. Например, любой человек может узнать основные сведения по интересующему его автомобилю. Так, доступна информация о предыдущих владельцах, количестве происшествий с участием машины.

На некоторых ресурсах можно узнать за плату и дополнительную информацию. Она касается характера ДТП и вида ремонтных работ.

В заключение можно дать и такой совет. На осмотр и приобретение подержанного автомобиля лучше всего отправляться с опытным человеком. Его советы помогут уберечь от серьезных оплошностей.