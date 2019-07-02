Эти советы помогут уберечь автомобиль от жары

Эксперт рассказал о способах защиты салона машины от яркого летнего солнца.

Специальные шторки, максимальная тонировка, гибкие отражатели, тент.

По его мнению лучшим способом защиты салона от выцветания является парковка машины в тени, чтобы исключить воздействие прямых солнечных лучей.

Однако этот способ не всегда доступен технически и владельцам машин приходится применять другие защитные средства.

Первое, что эксперт называет среди таких средств — индивидуальный тент, который защищает о солнца не только салон, но и лакокрасочное покрытие автомобиля.

Его натягивают на машину целиком на время ее стоянки. Однако полотнище тента, которое приходится постоянно возить с собой, занимает место в багажнике и работа по натягиваю и сниманию его "не каждой хрупкой женщине по плечу".

Среди менее трудоемкий способов защиты автомобиля указываются тонировка и гибкий отражатель.

"С окнами задних дверей и задним стеклом поступаем радикально: тонируем "наглухо" — покрываем чуть ли не самой темной пленкой, с минимальным процентом светопропускания. С лобовым и передними боковыми стеклами такой фокус не пройдет.

Однако под лобовое стекло на время стоянки можно устанавливать специальный гибкий отражатель. Он, в первую очередь предназначен для защиты от нагрева салона, но и от выгорания попутно предохраняет".

При этом передние боковые стекла можно защитить "занавесочками", отмечает эксперт, указывая и минус такого приспособления — монтаж.

"Вместо подобной драпировки можно использовать съемные шторки — те, которые при необходимости быстро лепятся на стекло с помощью присосок или клейкой основы.

Их можно заказать даже четко под размер окон своей машины, чтобы время стоянки в салон проникало минимум света. Перед началом движения шторки легко демонтируются и убраются".