Скачать
Вторник, 02.07.2019
Зеленский снова просит Раду уволить Луценко и заменить Климкина
Зеленский снова просит Раду уволить Луценко и заменить Климкина
По делу о хищении средств "Нафтогаза" в Швейцарии заблокировали 60 млн франков
В Швейцарии заблокировали 60 млн франков по делу "Нафтогаза"
В Генке рассказали о будущем Малиновского
В Генке рассказали о будущем Малиновского
Вторая свадьба Софи Тернер: первые фото
Вторая свадьба Софи Тернер: первые фото

Эти советы помогут уберечь автомобиль от жары

Эти советы помогут уберечь автомобиль от жары
12:18 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Эксперт рассказал о способах защиты салона машины от яркого летнего солнца.

Специальные шторки, максимальная тонировка, гибкие отражатели, тент.

По его мнению лучшим способом защиты салона от выцветания является парковка машины в тени, чтобы исключить воздействие прямых солнечных лучей.

Однако этот способ не всегда доступен технически и владельцам машин приходится применять другие защитные средства.

Первое, что эксперт называет среди таких средств — индивидуальный тент, который защищает о солнца не только салон, но и лакокрасочное покрытие автомобиля.

Его натягивают на машину целиком на время ее стоянки. Однако полотнище тента, которое приходится постоянно возить с собой, занимает место в багажнике и работа по натягиваю и сниманию его "не каждой хрупкой женщине по плечу".

Среди менее трудоемкий способов защиты автомобиля указываются тонировка и гибкий отражатель.

"С окнами задних дверей и задним стеклом поступаем радикально: тонируем "наглухо" — покрываем чуть ли не самой темной пленкой, с минимальным процентом светопропускания. С лобовым и передними боковыми стеклами такой фокус не пройдет.

Однако под лобовое стекло на время стоянки можно устанавливать специальный гибкий отражатель. Он, в первую очередь предназначен для защиты от нагрева салона, но и от выгорания попутно предохраняет". 

SSC North America запустила в производство суперкар Tuatara

При этом передние боковые стекла можно защитить "занавесочками", отмечает эксперт, указывая и минус такого приспособления — монтаж.

"Вместо подобной драпировки можно использовать съемные шторки — те, которые при необходимости быстро лепятся на стекло с помощью присосок или клейкой основы.

Их можно заказать даже четко под размер окон своей машины, чтобы время стоянки в салон проникало минимум света. Перед началом движения шторки легко демонтируются и убраются".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Жара, Лето, Автомобили, Авто, Как уберечь автомобиль от жары.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном
02 Гороскоп на сегодня, 2 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Польза воды с лимоном натощак: развенчиваем мифы
04 Приметы и обряды на 2 июля - День Зосима
05 Antutu составил рейтинг самых мощных Android-смартфонов июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 2 июля: большую часть Украины накроют дожди с грозами
Погода на 2 июля: Украину накроют дожди с грозами
Официальный курс валют от НБУ на 2 июля: гривна держится на уровне 26,21/дол
Официальный курс валют от НБУ на 2 июля
В Украине из-за непогоды 1-2 июля обесточен 601 населенный пункт
В Украине из-за непогоды обесточен 601 населенный пункт
Ким Кардашьян изменит название своего нового бренда
Ким Кардашьян изменит название своего нового бренда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь