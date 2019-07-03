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Для беззаботной поездки: автомобили, которые могут проехать 300 тысяч км (Фото)
Далеко не каждый автомобиль способен без проблем пройти даже 150 тысяч километров. Пройти еще больше без капитального ремонта или замены отдельных узлов и вовсе не представляется возможным для большого числа машин. Однако, на современном рынке все-таки есть абсолютные рекордсмены, которые еще могут ставить впечатляющие рекорды в данной (и не только) области. Самое время посмотреть на них. Примечание: генеральный директор компании iSeeCars Фонг Ли во время общения с прессой заявил, что большинство современных автомобилей может прослужить без особых проблем 320 тысяч километров пробега. Само собой для этого машина должна своевременно проходить плановое техническое обслуживание. Лучшей выносливостью традиционно отличаются крупные кроссоверы и пикапы. Впрочем, есть немало достойных, надежных седанов и минивэнов.
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