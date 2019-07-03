Скачать
Среда, 03.07.2019
Для беззаботной поездки: автомобили, которые могут проехать 300 тысяч км (Фото)
1 / 11

Для беззаботной поездки: автомобили, которые могут проехать 300 тысяч км (Фото)

Далеко не каждый автомобиль способен без проблем пройти даже 150 тысяч километров. Пройти еще больше без капитального ремонта или замены отдельных узлов и вовсе не представляется возможным для большого числа машин. Однако, на современном рынке все-таки есть абсолютные рекордсмены, которые еще могут ставить впечатляющие рекорды в данной (и не только) области. Самое время посмотреть на них. Примечание: генеральный директор компании iSeeCars Фонг Ли во время общения с прессой заявил, что большинство современных автомобилей может прослужить без особых проблем 320 тысяч километров пробега. Само собой для этого машина должна своевременно проходить плановое техническое обслуживание. Лучшей выносливостью традиционно отличаются крупные кроссоверы и пикапы. Впрочем, есть немало достойных, надежных седанов и минивэнов.
drive.temaretik.com
Фото: drive.temaretik.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Авто, Машина, Toyota Sequoia, Honda Odyssey, Toyota Highlander, Chevrolet Tahoe, Toyota Tacoma, Honda Ridgeline, Ford Expedition, Chevrolet Suburban, Toyota 4Runner.
13:25 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь