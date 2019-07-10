Скачать
Среда, 10.07.2019
Секретарь СНБО Данилюк начал визит в США
Секретарь СНБО Данилюк начал визит в США
Итоги 9 июля: переговоры с РФ, обыски в ФГИ и российские санкции против Грузии
Итоги 9 июля: переговоры с РФ, обыски в ФГИ и российские санкции против Грузии
Лига чемпионов: результаты матчей первого квалификационного раунда
Лига чемпионов: результаты матчей первого квалификационного раунда
На Землю обрушится мощнейшая за 10 лет магнитная буря
На Землю обрушится мощнейшая за 10 лет магнитная буря

Lexus показал роскошный кабриолет

Смотрите фото (3)
Lexus показал роскошный кабриолет
11:03 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Технические характеристики модели пока держат в секрете.

Технические характеристики модели пока держат в секрете.

Впервые концепт-кар Lexus — LC Convertible Concept – появился на автосалоне в Детройте в январе 2019 года и был тепло принят публикой. Спустя полгода, в Великобритании, на Фестивале скорости в Гудвуде, дебютировал предсерийный LC Convertible.

Несмотря на камуфляжную пленку, видно — автомобиль практически повторяет облик первого концепта. От купе открытая версия отличается отсутствием крыши.

Hyundai презентовал новый субкомпактный кроссовер (Видео)

Судя по всему, кабриолет оснастят бензиновым двигателем V8 от Lexus LC 500 Coupe мощностью 471 л.с. Больше подробностей надеемся узнать в ближайшие месяцы. В серийное производство автомобиль планируют запустить до конца 2019-го года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Автомобиль, Lexus, Авто, Кабриолет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 10 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Климкин прокомментировал видеообращение Зеленского к Путину
03 Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости
04 В помощь сердечникам: продукты, которые быстро понизят кровяное давление
05 Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди
Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди
Официальный курс валют от НБУ на 10 июля: курс гривны укрепился на 10 копеек
Официальный курс валют от НБУ на 10 июля: курс гривны укрепился на 10 копеек
США планируют создание военной коалиции в Персидском заливе
США создают военную коалицию в Персидском заливе
Рэпер Канье Уэст собирается построить дома для бездомных в стиле &quot;Звездных войн&quot;
Рэпер Канье Уэст собирается построить дома для бездомных в стиле "Звездных войн"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь