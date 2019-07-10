Lexus показал роскошный кабриолет

Технические характеристики модели пока держат в секрете.

Технические характеристики модели пока держат в секрете.

Впервые концепт-кар Lexus — LC Convertible Concept – появился на автосалоне в Детройте в январе 2019 года и был тепло принят публикой. Спустя полгода, в Великобритании, на Фестивале скорости в Гудвуде, дебютировал предсерийный LC Convertible.

Несмотря на камуфляжную пленку, видно — автомобиль практически повторяет облик первого концепта. От купе открытая версия отличается отсутствием крыши.

Судя по всему, кабриолет оснастят бензиновым двигателем V8 от Lexus LC 500 Coupe мощностью 471 л.с. Больше подробностей надеемся узнать в ближайшие месяцы. В серийное производство автомобиль планируют запустить до конца 2019-го года.