Легендарный УАЗ-469: самые необычные версии этого авто

1 UAZ Martorelli Итальянец Луиджи Марторелли был фанатом гонок через Сахару. После удачного выступления на УАЗ-469 на ралли-рейде по Сахаре, он решил организовать продажу этих автомобилей в Италии. Поставки осуществлялись с помощью компании "Автоэкспорт". "Итальянские" UAZ Martorelli существенно отличались от отечественных автомобилей. На экспорт предлагались сразу несколько вариантов: UAZ-Explorer со стандартным двигателем УМЗ-451М (2500 см3, 75 л.с.), UAZ-Marathon с дизелем Peugeot XD2 (2500 см3, 76 л.с.), UAZ-Dakar с турбодизелем фирмы Витторио Марторелли VM (2400 см3, 100 л.с.) и UAZ-Racing с бензиновым двигателем FIAT (2000 см3, 112 л.с.). Установкой иностранных дизелей, кстати, занимался Ульяновский автозавод! На итальянских УАЗах впервые появились в качестве стандартного оборудования гидроусилитель руля, кресла спортивного типа и жесткая крыша, хотя климат способствовал тому, что большинство машин поставлялись с мягким верхом. Всего с 1973 по 1999 годы фирма Martorelli продала в Италии 6662 УАЗа, то есть больше чем за те же годы досталось частным собственникам в Советском Союзе!

2 УАЗ-469Б НАМИ В 1977 году конструкторское бюро НАМИ совместно с Ульяновским автозаводом разработало прототип внедорожника УАЗ-469Б повышенного комфорта специально для экспорта в западно-европейские страны. Автомобиль получил жесткий верх, пластиковую отделку фальш-радиаторной решётки, цельное лобовое стекло, нижние стеклоочистители., цельные двери без съемных боковин и новую панель приборов.

3 УАЗ-3907 "Ягуар" Используя агрегаты УАЗ-469 на заводе в 1976 году начали проектирование военного автомобиля-амфибии УАЗ-3907 "Ягуар". К 1989 году было собрано 14 экземпляров, которые успешно прошли приемочные испытания и были приняты на вооружение. Интересно, что во время испытаний прототипы проплыли от Ульяновска до Астрахани по Волге! Но в 1991 году проект был свернут, так как военные заказчики потеряли к нему интерес. Двигатель, узлы трансмиссии и ходовой части, а также многие другие элементы были взяты от УАЗ-469. Но водоизмещающий кузов - полностью оригинальная разработка. Под полом кузова, перед задним мостом — устанавливались два гребных винта. На плаву автомобиль управляется за счёт поворота передних колёс, которые выполняют функцию рулей.

4 УАЗ-ЛЛД На арендуемых площадях в Москве и Сергиевом Посаде компания ЛЛД, основанная братьями Лариными и их друзьями, в 90х собирала люксовые версиии внедорожников УАЗ-31512. Из-за качества и стиля тюнинговых работ, продукцию ЛЛД сравнивали с работой итальянской компании Марторелли. Еще больше радовал тот факт, что все комплектующие были исключительно российского производства. Колеса делал Всероссийский институт легких сплавов, покрышки "Простор" - НИИ шинной промышленности, защитная решетка радиатора и фар — продукция одного московского малого предприятия, декоративные пластиковые элементы - компания "Аэро" и так далее. Самая большая гордность - жесткая крыша, собранная из многослойных сендвич-панелей. Она была быстросъемная благодаря специальным креплениям. В салоне - новая пластиковая панель, коврики на полу, рулевое колесо от ГАЗ-3102. Выпускали также грузовые версии с кузовом пикап.

5 УАЗ-469 "Егерь" "Егерь" - уникальная версия УАЗ-469 на шинах низкого давления НПФ ТРЭКОЛ, слегка доработанными в НАМИ. Для установки таких огромных колес пришлось перекроить всю ходовую часть и изготовить расширители колесных арок. В целом, "Егерь" напоминает Нивы-Марш на шинах низкого давления.

6 УАЗ-3159 "Барс" В конце 1999 года Ульяновский автозавод представил УАЗ 3159 «Барс», основным отличием которого стала расширенная до 1.6 м колея и увеличенный до 30 см клиренс. Это заслуга применения редукторных мостов, а также пружинной подвески спереди и рессорно-листовой сзади. Все «Барсы» хорошо укомплектованы и отличаются «люксовым» салоном, по сравнению со своими более утилитарными ульяновскими «собратьями». На заказ «Барс» комплектовали «предпусковиком», импортными шинами. УАЗ 3159 были наиболее востребованными автомобилями Ульяновского автозавода. Однако ряд причин не позволил «Барсам» встать на массовую сборку – их производили мелкосерийно непродолжительное время.

7 УАЗ-3150 "Шалун" В 1999 году УАЗ собрал первый прототип короткобазного "козлика" УАЗ-3150 "Шалун". По мнению менеджмента УАЗа машина создана идеально для активного отдыха. Габаритная длина "Шалуна" короче практически на 2 метра, у него нет дверей и крыши, но зато есть мощный каркас безопасности. Под капотом 3150 двигатель 2.9L — УМЗ-4213.10, так же как вариант 2.7L — ЗМЗ-409. Всего выпустили 6 автомобилей. Но тюнинговые ателье за деньгу делают ремейки, на базе стандартного «козла».

8 УАЗ Скорпион 1ПР Так как Ульяновский автозавод не может быть достаточно гибким и удовлетворить индвидуальные потребности каждого покупателя. Зато есть различные мелкие предприятия, способные на это. Например, корпорация "Защита" разработала целую гамму специальных УАЗиков "Скорпион", самым необычным из которых является Скорпион 1ПР с открытым кузовом и правым рулем.

9 ЗВМ-2410 "Ухтыш" Завод Вездеходных Машин на базе УАЗ Hunter изготавливает гусеничные вездеходы "Ухтыш". Он может оснащаться бензиновым двигателем ЗМЗ-409.10 или дизельными ЗМЗ-51432.10 или Cummins ISF2.8. Такой вездеход отличается не только потрясающей проходимостью на суше, но и способностью передвигаться на плаву со скоростью 4-5 км/ч.