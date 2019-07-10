Hyundai выпустит на рынок новый пятидверный компакт-кар

Презентация новинки запланирована на вторую половину 2019-го, а первые продажи откроются в начале 2020 года.

Пятидверный Hyundai i20 сохранил компактные габариты.

Обновленный Hyundai i20 супермини вскоре появится на рынках европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Все модели Hyundai 2020 модельного года воплотила в себе новейшие дизайнерские идеи, и новые Sonata и Elantra – тому доказательство.

Во внешнем оформлении прежде всего бросается в глаза преобладает большая радиаторная решетка, окруженная острой формы светодиодными фарами и треугольными противотуманками.

Четкая линия плеч с глубокими скульптурами проходит от задней кромки фар к задним задним фонарям, в то время как боковая DLO (зона открывания дневного света) является вертикальной и воздушной. Задняя часть относительно безобидна с горизонтальными светодиодными задними фонарями и глубокими складками.

Пятидверный Hyundai i20 сохранил компактные габариты, однако будущие пассажиры от улучшенной упаковки (особенно на задних сидениях) только выиграют. Будущие покупатели могут рассчитывать на большую информационно-развлекательную систему с SatNav, технологии потоковой передачи по Bluetooth, Android Auto и Apple CarPlay.

Также доступно множество вспомогательных средств для водителя: системы контроля полосы движения, экстренного оповещения водителя, автоматическое экстренное торможение, система помощи при движении по полосе и контроль сосредоточенности водителя.

Ожидается, что миниатюрный супермини оснастят 1,2-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем из нынешнего поколения; а еще предложат 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Для некоторых рынков – например, Индии – предусмотрены дизельные варианты. Мощность будет подаваться на передние колеса через 6-ступенчатую механическую или 7-ступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением.