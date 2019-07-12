Suzuki начала продажи специальной версии кросса Ignis

Она помогает распознавать разные препятствия. В случае необходимости произойдёт автоматическое торможение либо остановка транспортного средства.
Новинку оснащают климат-контролем, системой доступа в автомобильный салон без ключа. Камеры кругового видеообзора доступны опционально.
Длина мини-паркетника составляет 3 700 мм. Размер клиренса составляет 180 мм.
Новый Suzuki Ignis получил мягко-гибридную силовую установку, в которую входит 1,2-литровый силовой агрегат Dualjet на 90 лошадиных сил. Авто на 100 км пробега потребляет 3.5-3.9 литра горючего.