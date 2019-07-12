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Пятница, 12.07.2019
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Suzuki начала продажи специальной версии кросса Ignis

Suzuki начала продажи специальной версии кросса Ignis
09:11 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Отличительная особенность - это парная фронтальная камера, размещающаяся вверху лобового стекла.

Она помогает распознавать разные препятствия. В случае необходимости произойдёт автоматическое торможение либо остановка транспортного средства.

Новинку оснащают климат-контролем, системой доступа в автомобильный салон без ключа. Камеры кругового видеообзора доступны опционально.

Длина мини-паркетника составляет 3 700 мм. Размер клиренса составляет 180 мм.

Новая версия хэтчбека Swift Sport Katana от компании Suzuki

Новый Suzuki Ignis получил мягко-гибридную силовую установку, в которую входит 1,2-литровый силовой агрегат Dualjet на 90 лошадиных сил. Авто на 100 км пробега потребляет 3.5-3.9 литра горючего.

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Автомобиль, Suzuki, Авто, Suzuki Ignis.
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