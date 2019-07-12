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Как не иметь проблем с автомобилем: советы механиков

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Как не иметь проблем с автомобилем: советы механиков
14:18 Сегодня Телеграф drive.temaretik.com Фото: drive.temaretik.com

8 автомобильных советов от механиков, которые будут не лишними и новичкам, и профи.

  • 1

    Не заливайте слишком вязкого масла

    Кашу маслом, может быть, и не испортишь, а вот поршни в автомобиле очень даже можно. Чем выше вязкость масла, тем сильнее в летний период греется поршень, следовательно растут зазоры и появляется огромное количество самых разных проблем.

  • 2

    Не мойте двигатель слишком часто

    Двигатель мыть нужно, но делать это по принципу "все или ничего". Дело в том, что если сделать это некачественного, то двигатель доставит куда больше головной боли, чем просто непомытый. Все потому, что на двигателе очень много мест, которые боятся любого попадания воды.

  • 3

    Не ездите по лужам

    Не надо гонять по лужам. И дело не только в пешеходах, но и в том, что на большой скорости вода может попасть туда, куда не должна попадать не при каких условиях. Кроме того, хорошая лужа может еще, и закрутить машину, создав опасную ситуацию.

  • 4

    Не спешите менять резину на летнюю

    Лучше лишний месяц поездить на зимней резине, особенно в наше время, когда погода год от года чудит. От того, что ночью мороз неожиданно прихватит, не застрахован никто.

  • 5

    Не переходите на газ

    Не надо наивно полагать, что переход на газ поможет сэкономить. Прежде, чем сделать такой шаг, следует проанализировать, как много вы ездите на автомобиле. Пара тысяч километров за сезон – это не та цифра, которая нуждается в переходе на газовый баллон. Банально не окупятся проделанные с машиной работы.

  • 6

    Не меняйте штатные лампочки

    Менять лампочки в автомобиле нужно только после того, как они пришли в негодность. Не стоит вестись на громкие обещания сторонних производителей. Чаще всего это все банальное шарлатанство. Добавьте к этому еще и тот факт, что замена лампочек в авто — процедура не самая простая и быстрая.

  • 7

    Не злоупотребляйте добавками

    Нет на планете ни одного производителя топлива или масла, который скажет, что в его продукцию еще что-то нужно добавлять. Но иногда это приходится делать для того, чтобы убрать, например, скопившуюся в баке воду. Однако просто так разбавлять горюче-смазочные материалы не стоит.

  • 8

    Не используйте "автозапуск" без надобности

    Интересная функция, но не стоит ей злоупотреблять. Во-первых, работающая машина без водителя привлекает не нужное внимание к себе. Во-вторых, если в процессе работы что-то пойдет не так, вы ничего не сможете с этим сделать.

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