Полезные советы: Как самому тонировать свой автомобиль

Многие из нас не мыслят автомобиля с чистыми окнами и первое, что делают после покупки очередной машины – отправляются к тонировщику.

Из всех технологий снижения светопроницаемости стекла в Украине сегодня доминирует оклейка пленкой. О ней и поговорим, оставив "за кадром" напыление, пескоструйку и добавление пигмента в расплав стекла.

Считается, что темное стекло препятствует парниковому эффекту, и салон меньше нагревается. Но не компенсируется ли это обстоятельство большим нагревом самого стекла?

Еще раз подумайте, насколько плотная тонировка вам нужна и нужна ли она вообще. Возможно, вам не нужна тонировка "ноль" или будет достаточно затонировать лишь заднюю часть салона. Удалить пленку со стекла не очень просто и не очень дешево – а вам могут быстро надоесть претензии полиции и повороты наощупь в ночное время.

Если вы решили затонироваться по закону – то есть в пределах разрешенной ПДД и ГОСТом светопроницаемости (конкретно см. ниже) постарайтесь убедиться, что предложенная вам пленка именно такая – например, изучив сопровождающие каждый рулон документы.

Используйте как можно более качественную пленку. Дешевый материал быстро выгорает на солнце и вместо "крутого вида" машина становится неопрятной: с мутными сиреневыми окнами и вуалью из царапин на опускающихся стеклах.

Рассмотрите вариант самостоятельной покупки пленки (например, в интернете) и ее последующей поклейки у профессионалов. Дело в том, что в небольших городах ассортимент пленок у поклейщиков может быть ограничен.

Изучите требования законодательства, регламентирующего степень затемнения стекол и методику ее проверки, хорошо бы обзавестись распечаткой с выдержками из соответствующих законов. Это может пригодиться в случае претензий со стороны полицейских.

Вопросы прозрачности автомобильных стекол и степень их допустимой светопроницаемости в Украине в 2019 году регламентируется Правилами дорожного движения (п. 31.4.7), Законом о дорожном движении и ГОСТ 5727-88 (раздел 2.2.7.8). Если говорить обобщенно, то лобовое стекло должно иметь степень светопропускания не ниже 75 %, остальные – не ниже 70 %. (Т.е. стекло должно поглощать соответственно до 25 % и 30 % света). Зеркальное покрытие стекол запрещено в принципе.

Предусмотренное за езду со стеклом, не соответствующим этим требованиям, наказание – штраф в 340 – 425 грн. Но если быть верным букве Закона, чтобы наложить такой штраф, полицейский должен провести замер светопропускной способности специальным прибором. Замер должен производиться при определенных условиях, обеспечить которые вне лаборатории нелегко: температура +20 С, влажность воздуха 40 – 80 %, атмосферное давление 80-106 кПа, безперебойное питание 12 вольт.

Самый проблемный момент в вопросе тонировки – угроза штрафа со стороны полиции. С одной стороны, особенности украинского законодательства таковы, что строго по закону оштрафовать водителя за чересчур темные стекла очень непросто. С другой – полицейские на линии далеко не всегда озадачиваются методиками измерений и прочими формальностями, а спешат выписать штраф без лишних разговоров. Если вы умете отстаивать свои права и готовы делать это прямо на дороге, можете смело отправляться на тонировку.