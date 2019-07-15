Названы лучшие кроссоверы с дизельными двигателями

Эксперты назвали полноразмерные кроссоверы с лучшими дизельными двигателями, дающими хорошую тягу и при этом умеренно расходующими топливо.

На третье место они поставили Audi Q7 45 TDI Quattro. Эта немецкая модель с 3.0-литровым дизельным мотором с турбонаддувом мощностью 249 лошадиных сил и крутящим моментом 600 Нм.

До первой "сотни" кроссовер разгоняется менее чем за 7 секунд, а его максимальная скорость составляет 225 километров в час.

Вторую строчку в рейтинге занял Mercedes-Benz GLE 400d 4Matic, оснащенный 4.0-литровым турбодизелем на 330 лошадиных сил. Для достижения скорости в 100 км/ч машине требуется всего 5.7 секунды; расход топлива держится в пределах 7.5 литра на 100 км.

Лидером же стал BMW X5 M50d xDrive, который приводится в движение 6-цилиндровым дизельным мотором с двойным турбонаддувом, при объеме в 3.0 литра выдающим 400 лошадиных сил.

На разгон до 100 км/час у этого кроссовера уходит всего 5.2 секунды, а максимальная скорость достигает 250 км/час.