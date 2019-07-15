Скачать
Понедельник, 15.07.2019
На заграничные избирательные участки передано почти 450 тысяч бюллетеней
На заграничные избирательные участки передано почти 450 тысяч бюллетеней
В "Ощадбанке" прокомментировали ситуацию с переименованием
В "Ощадбанке" прокомментировали ситуацию с переименованием
Карпаты могут подписать экс-капитана Шахтера
Карпаты могут подписать экс-капитана Шахтера
Катя Осадчая показала повзрослевшего сына-красавца: фото
Катя Осадчая показала повзрослевшего сына-красавца: фото

Названы лучшие кроссоверы с дизельными двигателями

Названы лучшие кроссоверы с дизельными двигателями
11:50 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Эксперты назвали полноразмерные кроссоверы с лучшими дизельными двигателями, дающими хорошую тягу и при этом умеренно расходующими топливо.

На третье место они поставили Audi Q7 45 TDI Quattro. Эта немецкая модель с 3.0-литровым дизельным мотором с турбонаддувом мощностью 249 лошадиных сил и крутящим моментом 600 Нм.

До первой "сотни" кроссовер разгоняется менее чем за 7 секунд, а его максимальная скорость составляет 225 километров в час.

Вторую строчку в рейтинге занял Mercedes-Benz GLE 400d 4Matic, оснащенный 4.0-литровым турбодизелем на 330 лошадиных сил. Для достижения скорости в 100 км/ч машине требуется всего 5.7 секунды; расход топлива держится в пределах 7.5 литра на 100 км. 

Renault презентовал бюджетный кроссовер

Лидером же стал BMW X5 M50d xDrive, который приводится в движение 6-цилиндровым дизельным мотором с двойным турбонаддувом, при объеме в 3.0 литра выдающим 400 лошадиных сил.

На разгон до 100 км/час у этого кроссовера уходит всего 5.2 секунды, а максимальная скорость достигает 250 км/час.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Дизельный двигатель, Кроссоверы, Автомобильный двигатель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Переоборудование в Раде: нардепам в ближайшее время дадут "сенсорные кнопки"
02 Суд разрешил кандидату с гражданством Израиля участвовать в выборах
03 Порошенко: новая люстрация отвлекает от возврата во власть соратников Януковича
04 Порошенко: У нас есть кандидатура премьера
05 Порошенко: Наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Токаев: Казахстанская земля иностранцам продаваться не будет
Токаев: Казахстанская земля иностранцам продаваться не будет
Не забудьте взять зонтик: в начале недели в Украине ожидаются дожди с грозами
В начале недели в Украине ожидаются дожди с грозами
В Украине сегодня отмечается День миротворцев
В Украине сегодня отмечается День миротворцев
Надя Дорофеева вызвала ажиотаж в сети горячими фото
Надя Дорофеева вызвала ажиотаж в сети горячими фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь