Toyota назвала характеристики новой Yaris

Обновленный хэтч отличается от своего предшественника огромной радиаторной решеткой, "вытянутой" головной оптикой, новыми бамперами и задними фонарями на светодиодах другой формы.

Уже этой осенью китайские автомобилисты могут приобрести хэтчбек Toyota Yaris L с новым дизайном.

Производитель поработал над линией остекления.

Список доступных силовых агрегатов остался прежним: это 99-сильный бензиновый "атмосферник" на 1,3 литра и полуторалитровый мотор мощностью 107 лошадиных сил. Оба они сочетаются с пятиступенчатой "механикой" или вариатором CVT. Привод – безальтернативный передний.

О ценах на новинку информации пока нет, зато известно, что новый Yaris L оснастят ABS и ESP, подушками безопасности, количество которых в зависимости от комплектации варьируется от двух до семи, кнопкой запуска мотора, кондиционером, 15-дюймовыми дисками, а также штатной аудиосистемой или мультимедиа с 7-дюймовым сенсорным дисплеем.

Сегодня за "дореформенный" хэтчбек Toyota Yaris L в китайских автосалонах просят от 68 800 юаней.