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Топ самых дорогих внедорожников в мире

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Топ самых дорогих внедорожников в мире
11:03 Сегодня Телеграф kykyryzo.ru Фото: pixabay.com

Драгоценные металлы, толстая броня, сверхмощный двигатель, ограниченная серия - вот что делает внедорожники самыми дорогими в мире, а насколько именно мы сегодня и узнаем.

  • 1

    Gemballa Tornado 750 GTS Porsche Cayenne Turbo, $540 000

    Джип Porsche Cayenne Turbo Gemballa Tornado 750 GTS — это обыкновенный Porsche Cayenne, попавший в руки мастеров из тюнингового ателье Gemballa.

    Если визуально результат их работы может показаться «на любителя» (хотя легкосплавные колесные диски на 22 дюйма с резиной 335/25 Z22 выглядят здорово), то внутренняя переработка авто действительно заслуживает внимания.

    Объем двигателя с 4.8 литра вырос до 5.0, были установлены новые гоночные турбины, кованые шатуны, интеркуллер, перенастроенная система управления и многое другое.

    Результатом стала мощность 750 лошадиных сил при рабочих оборотах 6 400 в минуту, позволяющая разгоняться до первой сотни за 4.3 секунды (максимальная скорость составляет 300 км/ч).

  • 2

    Mercedes-Benz G63 AMG 6x6, $544 378

    Над этой моделью работала техасская компания Texas Armoring, которая не стала менять ничего под капотом, зато основательно потрудилась над кузовом Mercedes-Benz G63 AMG 6×6.

    Главная фишка этого шестиколесного монстра — бронь класса B6+. Это значит, что автомобилю не страшны выстрелы из винтовки M16 или автомата Калашникова: он с легкостью выдерживает попадание пуль калибра 7,62 мм.

    Внутри — битурбированный V8 мощностью 544 лошадиных силы и объемом 5.5 литров, способный разогнаться до 100 км/ч за 6 секунд, что для бронированного внедорожника с такими габаритами — очень недурственный показатель.

    Расход топлива у него «конский»: 18 литров на 100 км — так и разориться можно. Хотя, если человек способен позволить себе заплатить почти 550 000 долларов за авто, то бензин его вряд ли волнует.

  • 3

    Brabus GLK V12, $580 000

    Би-турбо двигатель с двенадцатью цилиндрами и двойным турбонаддувом мощностью 750 «лошадок» — вот что такое эксклюзивный Brabus GLK.

    До сотни с места автомобиль разгоняется за 4.2 секунды, а через 12.8 может гнать уже все 200 км/ч. Обвес у этой модели тоже в полном порядке: воздухозаборники, спойлер на крыше, крылья увеличенной ширины, спортивная система выпуска, современная оптика со светодиодами — придраться не к чему даже при желании. Разве что цена пугает, хотя кому-то в самый раз.

  • 4

    Knight XV, $629 000

    Knight XV — настоящий танк класса люкс, построенный мастерами из Conquest Vehicles на основе броневика Armet Armored Vehicles Gurkha.

    Бронетранспортер для перевозки частных лиц оснащен одним из самых прочных в мире каркасов, который вкупе с броней обеспечивает защиту пассажиров от столкновений, взрывов и прямых попаданий из винтовки.

    Кроме того «рыцарь» имеет автоматическую систему подкачки колес, защиту от проникновения в салон газов, и даже систему пожаротушения внутри.

    С перечисленным резко контрастирует внутреннее убранство автомобиля: раскладывающиеся жидкокристаллические мониторы, кожаный салон Andrew Muirhead, дорогое ковровое покрытие, и даже игровые консоли Xbox или PlayStation. Ехать в этом защищенном красавце можно вшестером (включая водителя).

  • 5

     Paramount Marauder, $650 000

    Бронетранспортер «Мародер» был представлен компанией Paramount Group в 2008 году и с тех пор стал очень популярным. Его собирают не только в Южной Африке (родина производителя), но также в Азербайджане и Казахстане, где внедорожник носит кодовое имя «Арлан».

    Этот трехдверный универсал имеет грузоподъемность 1 800 кг при собственном весе 9 т (в полном обвесе — 15 т) и в нем с относительным комфортом помещается 10 человек.

    Комплектация Paramount Marauder зависит от его предназначения, так как их используют для пехоты, медиков, дозора, в качестве командного пункта и т.д..

    Известность вне армии он приобрел в 2011 году, когда стал главной звездой шоу Top Gear и его испытывал Ричард Хаммонд.

  • 6

    2013 Brabus 800 Widestar, $653 000

    Представленный на автосалоне в Катаре в 2013 году, высокопроизводительный внедорожник оснащен 6,0-литровым би-турбо-двигателем V12 мощностью впечатляющих 800 л.с. (588 кВт) и 1420 Нм, хотя крутящий момент ограничен 1100 Нм. Напомним, что обычные модели G65 AMG имеют всего 612 л.с. (450 кВт) и 1000 Нм.

    Благодаря этому значительному обновлению мощности, Widestar 800 требуется всего 4,2 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч, и он может развить ограниченную электроникой максимальную скорость в 250 км/ч.

    Без ограничителя внедорожник может развивать скорость до 270 км/ч. Мощность передается в систему постоянного полного привода через 7-ступенчатую автоматическую коробку передач.

    Помимо повышения мощности, G-Class также получил обычный широкий обвес со скульптурными ободками крыльев, передний спойлер со светодиодами, новый облик передней решетки и расширенные колесные колодцы, которые обеспечивают достаточно места для 23-дюймовых дисков.

  • 7

    Dartz Gold Aladeen Edition Prombron, $750 000

    Внедорожник Prombron Gold Aladeen Edition создала мастерская Dartz, специализирующаяся на необычных, но очень дорогих авто для VIP-клиентов.

    Позолоченный Prombron был сделан специально для главного героя комедии «Диктатор» с Сашей Бароном Коэном, которому такой танк в самый раз.

    Дизайнерская кожа, натуральное дерево, карбон, огромные плазменные панели (до 42-х дюймов) — это далеко не полный список того, чем может похвастаться эта машина.

  • 8

    BMW X6 Typhoon RS V10, $875 000

    Основанный на BMW X6 M , RS — дань уважения G-Power уходящему двигателю BMW M V10. С точки зрения стиля RS имеет агрессивный обвес и 23-дюймовые колеса Silverstone RS с высокоэффективными шинами Michelin.

    Внутри салона установлены четыре отдельных сиденья из углеродного волокна, спортивный руль, отделка из углеродного волокна и уникальная обивка из карбона. Компания выпустила всего 5 автомобилей, поэтому даже при наличии денег купить Typhoon RS V10 не так-то просто.

  • 9

    Dartz Prombron Monaco Red Diamond Edition, $1 500 000

    Еще один проект от Dartz, на этот раз версия Red Diamond для уже упомянутой модели Prombron.

    Детали включают пуленепробиваемые окна, колеса и кузов, а также позолоту и вольфрамовую выхлопную систему. Даже такая мелочь, как датчики приборной панели, сделаны уникальными — они полностью из белого золота, и покрыты драгоценными камнями.

  • 10

    Karlmann King, $2 000 000

    Закончим подборку внедорожником, который наглядно доказывает, что китайские автомобили могут быть хорошими и очень-очень дорогими.

    Karlmann King — брутальный автомобиль с полигональными деталями кузова, от которых трудно отвести взгляд. Увидев машину однажды ее дизайн трудно будет забыть.

    За основу создатели взяли Ford F-450 Super Duty, полностью его переделав: поставили 6,8-литровый V10, обшили салон элитной кожей, украсили все золотом, платиной и драгоценными камнями, красиво все это представили на выставке в Пекине — вот и готов внедорожник за 2 млн долларов.

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Автомобиль, Внедорожник, Авто, Самые дорогие внедорожники.
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