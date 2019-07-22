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Porsche анонсировала мощный электрокар

Porsche анонсировала мощный электрокар
12:15 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото:avtodream.org

Согласно сложившейся традиции, варианты с полным приводом получат приставку Turbo и Carrera 4S.

Первый электрический Porsche получит заднеприводную и полноприводную версии. 

В базовой комплектации с задним приводом Porsche Taycan получит электрический двигатель мощностью до 381 лошадиных сил. 

Отмечается, что версия Taycan Carrera 4S будет комплектоваться двумя электромоторами, которые в общей сложности будут выдавать 435 или 490 "лошадок". Емкость аккумуляторной батареи в данном случае составит 96 кВт-ч. 

Вариант электрокара Porsche Taycan Turbo станет самой мощной в линейке. Общая мощность двух электрических двигателей достигнет показателя около 630 лошадиных сил. 

При этом разработчики подчеркивают невероятно большой крутящий момент, который кратковременно (до 10 сек) будет достигать 1 000 Нм. 

В топовой комплектации новинка будет развивать скорость до 100 км/ч всего за 3,2 сек! Предельная скорость электромобиля ограничена отметкой 261 км/ч. Примечательно, что набрать две "сотни" километров в час модель способна менее чем за 10 сек. 

Corvette C5 представлен в юбилейной версии 

Заявленный запас хода первого электрического Porsche на полностью заряженной батарее составляет 515 километров. Автомобиль будет оснащаться активной аэродинамической системой, пневматической подвеской и тормозной системой с углеродно-керамическими деталями.

Ожидается, что позднее выйдет электрокар Taycan Turbo S, мощность которого будет достигать 735 лошадиных сил.

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Автомобиль, Авто, Porsche Taycan.
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