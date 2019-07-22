Красавцы прошлого: интереснейшие спорткары минувшего века

Спортивный автомобиль – это машина далеко не для всех. Впрочем, даже если бы каждый мог позволить себе приобрести такого красавца, едва ли он бы сам стал ездить на нем каждый день. Однако, все это не отменяет факта, что любой водитель при виде такой машины, захочет как минимум посидеть в такой и подержаться за руль.