|
|
Странности прошлого: самые нелепые концепт-кары в истории (Фото)
Параллельно с миром серийных автомобилей существует мир концепт-каров, в котором происходят свои, порой невиданные события и премьеры. Зачастую концепт-кары представляют собой те идеи, которые создатели автомобилей не могут или не хотят воплощать в серийных моделях. Эти воплощенные идеи — квинтэссенция веяний дизайна и всегда эксперимент с формой. За последние полвека великое множество диких идей нашли отражение во множестве концепт-каров самых разных марок. Они помогли автомобильной индустрии сделать огромный рывок вперед, став первыми ласточками для новшеств в сфере дизайна и технологий автомобилестроения. Некоторые из концепт-каров стали основой для вполне успешных серийных автомобилей, другим же выпала участь остаться памятниками мысли и своего времени. Мы нашли десять концептов, которые не просто дико выглядят, но воплощают в себе надежды и чаяния инженеров и дизайнеров своего времени.
Мода 2019: стильный look для мужчин на лето-осень (Фото)
"За секунду до...": курьезные снимки со всего мира
Что нельзя делать в Сингапуре: 8 необычных запретов
Креативные идеи для интерьера: фотоподборка для каждого дома
Жуткие и непонятные моменты, с которыми лучше бы не встречаться
Строительные ляпы, которые взорвут ваш мозг
Самые необычные и странные авто, которые видел мир (Фото)
Демотиваторы для тех, кто понимает иронию и сарказм
Педикюр 2019: тенденции стильных новинок (Фото)
Когда на дворе разгулялась погода, могут случатся курьезные моменты
Художница по текстилю Ванесса Барраган воссоздала карту мира на 6-метровом гобелене (Фото)
Веселые анекдоты в картинках для отличного настроения
Прически 2019: стильные идеи с гофре (Фото)
Маникюр 2019: летний дизайн с разводами (Фото)
Сделать фото в нужный момент и в нужном месте - дело не из легких
Вот непруха: неудачный день в картинках
Топ - 20 крутейших замков, в которых хочется жить (Фото)
Современный дизайн: красивые идеи для кухни (Фото)
"Учителя от Бога": глядя на эти фото, другого и не скажешь
Курьезные картинки сделают вашу ночь веселой
Горячие парни из Южной Азии, которые покорят ваши сердца (Фото)
Забавные снимки, которые доказывают, что на работе тоже может быть весело
Качки и фитоняшки, которые уже на пенсии (Фото)
Забавные походы мужчин на шоппинг с женами
"Очень странные дела 3": снимки из сериала на фоне мест съемок (Фото)