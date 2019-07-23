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Вторник, 23.07.2019
Странности прошлого: самые нелепые концепт-кары в истории (Фото)
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Странности прошлого: самые нелепые концепт-кары в истории (Фото)

Параллельно с миром серийных автомобилей существует мир концепт-каров, в котором происходят свои, порой невиданные события и премьеры. Зачастую концепт-кары представляют собой те идеи, которые создатели автомобилей не могут или не хотят воплощать в серийных моделях. Эти воплощенные идеи — квинтэссенция веяний дизайна и всегда эксперимент с формой. За последние полвека великое множество диких идей нашли отражение во множестве концепт-каров самых разных марок. Они помогли автомобильной индустрии сделать огромный рывок вперед, став первыми ласточками для новшеств в сфере дизайна и технологий автомобилестроения. Некоторые из концепт-каров стали основой для вполне успешных серийных автомобилей, другим же выпала участь остаться памятниками мысли и своего времени. Мы нашли десять концептов, которые не просто дико выглядят, но воплощают в себе надежды и чаяния инженеров и дизайнеров своего времени.
drive.temaretik.com
Фото: drive.temaretik.com
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