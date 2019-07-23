Nissan показал очередной тизер нового Juke

Кроссовер построят на платформе CMF-B, которую использует новый хэтчбек Renault Clio и кроссовер Renault Captur.

Компания Nissan представила тизер нового поколения компактного кроссовера Juke, сообщает японский автопроизводитель.

Судя по изображению, автомобиль сохранит характерное оформление передней части кузова с расположенной в несколько ярусов оптикой, которая будет выполнена полностью из светодиодов, передает kommersant.ru.

Кроссовер построят на платформе CMF-B, которую использует новый хэтчбек Renault Clio и кроссовер Renault Captur.

Не исключено, что новое поколение модели получит гибридную модификацию и полностью электрическую версию — на старте продаж кроссовер будет предложен с несколькими вариантами бензиновых и дизельных моторов. Автомобиль получит передне- и полноприводные версии.

Премьера кроссовера состоится 3 сентября.