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Названы самые мощные внедорожники

Названы самые мощные внедорожники
09:05 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Автомобили демонстрируют повышенную проходимость в самых неблагоприятных дорожных условиях.

К категории внедорожников относятся машины, обладающие высоким клиренсом и колесной формулой 4х4.

Монстрам с большими колесами и брутальным экстерьером нет равных по скоростным, силовым характеристикам, надежности и комфорту. Лучшими моделями из этого ряда остаются следующие образцы:

Десятую строчку занимает Mercedes Benz G 55 AMG – совместный продукт 2- немецких компаний Mercedes-Benz и Mansory. Его скорость 220 км/час, а мощность достигает 700 л.с. "гелик" разгоняется д 100 км/час всего за 4,9 сек. Модель оснащена мотором V8 объемом 5,4 литра и 23-дюймовыми колесами. Прочный кузов из карбона, из авиационной технологии, существенно уменьшил его вес, но увеличил прочность. Цена внедорожника составляет $ 570 000.

С 2000 года на пальму первенства в скоростном сегменте претендует BMW X5 Le Mans Concept. он обладает мотором V12 турбо, жесткой подвеской и 20 дюймовыми дисками с развесовкой. Машина имеет задний привод и 6-и ступенчатую механику. Экспериментальный 700-сильный концепт-автомобиль оценен в $ 1 000 000.

Характеристики легкого Porsche Cayenne Turbo Gemballa , созданного по проекту Porsche Cayenne 958, абсолютно не пострадали при усовершенствовании турбокомпрессора, выхлопа и охлаждения. Использование карбона позволило снизить массу на 70 кг, повысить тягу до 955 Нм и развить скорость до 300 км/ч. он оборудован V8 -двигателем на 4,8 л, колесами радиусом 22 дюйма. Салон украшен кожей, ценными породами древесины, нержавейкой и углеволокнами. Каждый из 50 экземпляров, выпущенных с 2011 года, стоит $ 750 000.

Элитный Porsche Cayenne Mansory Chopster вышел из ворот завода в 2009 году. Он демонстрирует роскошную изысканность и неукротимую мощь. Использование карбоновых обвесов позволило снизить расход бензина, сократить тормозное расстояние, время разгона до 4,4 сек. и увеличить скорость до 302 км/ч . Показатель ширины вырос на 8 см. мощность тягового двигателя V8 составляет 900 Нм. Стартовая цена с $ 350 000.

Немецкий спортивный BMW X6 M G-Power Typhoon с заниженной на 3 см появился в 2012 году и смотрится восхитительно. Он "носит" спортивную мишленовскую "обувь", имеет полиуретановые ударопрочные обвесы, 23-дюймовые колеса, мотор V8 (4,4 л), электронный блок управления и нержавеющую трубу. Мощность равна 725 л.с., максимальная скорость – 300 км/час, время разгона – 4,2 сек, цена — $ 440 000.

BMW X6 G-Power Typhoon S является дооснащенным вариантом баварского купе, который дополнили его двойным турбокомпрессором и улучшенной на 15% системой охлаждения.

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Четвертое место принадлежит Porsche Cayenne Turbo GemballaTornado 750 , известный публике с 2009 года. На нем стоит 5- л мотор, а поршни и шатуны заменены на кованые детали. Турбокомпрессор выдерживает увеличенное давление наддува. Под капотом у него 750 сил развивающих скорость до 302 км/ч. Это практически гоночная модель весом всего 230 кг с ведущими задними колесами. Ценник каждого из 50 экземпляров равен $ 350 000.

Суперкар Brabus GLK V12 был создан в 2010 году компаниями Mercedes- и Brabus. Он оборудован битурбированным 12-тым мотором (6,3л), развивающим мощность в 750 л.с. Скорость в 322 км/час является веским поводом для переименования внедорожника в гоночный автомобиль. Непреодолимое обаяние GLK обойдется в $ 550 000.

Кроссовер Brabus G 800 Widestar доведен ателье Brabus до идеального состояния и практически превращен в центр управления на колесах. У него 4-е теплообменника, регулируемая жесткая подвеска, электроника от компаний Apple, модернизированный коленвал. Цена на Гелендваген равна $ 550 000.

G-POWER X6 TYPHOON RS ultimate V10, прототипом которого стали известные болиды, лидирует по скорости и мощности. Его 23-дюймовые диски, выпущенные компанией Silverstone RS,"обуты" в резину Michelin и тормозятся с помощью карбон-керамических элементов. Мотор мощностью 900 л.с. расточен до 5,5 литра, благодаря которому он разгоняется до 300 км/ч. Это штучная продукция, изготовленная в количестве 5 штук. Стоимость равна $ 873 000. До 100 км внедорожник разгоняется за 4,2 секунд.

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Автомобили, Авто, Внедорожники, Мощные внедорожники.
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