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Tesla Model Y: производство электрокара стартует осенью следующего года

Tesla Model Y: производство электрокара стартует осенью следующего года
15:51 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: instagram

Американская компания подтвердила, что производство нового электрического кроссовера начнется уже через год.

Полностью электрический SUV Tesla дебютировал еще в марте, и тогда производитель еще не решил, где именно будет собираться Model Y. Однако, по последней информации, Model Y сойдет с конвейера воего завода в Фремонте, штат Калифорния. По мнению руководства бренда, это модель окажется более прибыльной, чем Model 3.

"Кроме того, мы добиваемся прогресса в управлении стоимостью Model Y с минимальной надбавкой к цене, ожидаемой по сравнению с Model 3. Ввиду большого объема рынка внедорожников, а также более высоких ASP, мы считаем, что Model Y будет более прибыльным продуктом, чем Model 3", — заявили представители Tesla.

Кроме того, стало известно, что производитель планирует построить несколько базовых кроссоверов на своем новой производственной площадке в Шанхае, Китай, но, по всей видимости, они будут предназначаться только для местного рынка.

 На презентации Model Y заметили Tesla Roadster

Tesla Model Y будет доступен в четырех исполнениях: со стандартным и увеличенным запасом хода, 2-моторным полным приводом и в версии Performance. Стоимость новинки будет стартовать с отметки в 39 тысяч долларов.

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Автомобиль, Авто, Электрокар, Tesla, Tesla Model Y.
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