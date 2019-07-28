Тонирование стекол автомобиля: почему не стоит этого делать

Любой поклонник затемненных стекол приведет вам целый список причин, зачем нужно тонировать машину.

Перечень аргументов против такого тюнинга.

Конечно же, принципиально мы не против тонированного остекления автомобиля. Особенно если это действительно его полезный тип – например, энергосберегающее атермальное покрытие или дизайнерское применение стекла определенного цвета.

Атермальные стекла (вверху) защищают салон от излишнего нагрева и потерь собственного тепла. Цветные пленки на стеклах при правильном подходе – весомый инструмент стайлинга.

К сожалению, большинство клиентов мастеров-тонировщиков заказывают совсем не такое покрытие для своих стекол, мотивируя заказ понятием “потому что круто” или желание от кого-то спрятаться за темными стеклами салона.

Но и это можно было бы понять, если бы не реальные недостатки, которые несет за собой тонировка стекол. Жаль только, что об этих минусах многим владельцам становится известно только когда стекла уже прочно “зашторены” трудноудалимой пленкой.

Отрицательные стороны тонировки:

- Претензии со стороны полицейских. Даже если ваше “затемнение” будет укладываться в разрешенные пределы (а это нужно будет доказать!), машина с темными окнами в первую очередь привлекает внимание патрульных и вам придется как минимум тратить время на общение с представителями власти и изложение доводов в свое оправдание.

Качественные пленки отличаются от дешевых и внешним видом на стекле, и эффективностью, и долговечностью.

- Ухудшение обзорности, особенно в ночное время. Полбеды, если через темные окна что-то не могут рассмотреть пассажиры заднего сиденья, но если у вас тонировка и в передней части салона, то уже водителю придется опускать стекла, чтобы увидеть неосвещенный поворот во двор или табличку с номером дома. Да и днем разное по затененности остекление – лобовое и боковые стекла – не способствуют адекватному восприятию дорожной обстановки.

- Неопрятный внешний вид. Недорогие пленки за одно-два лета выгорают на солнце, и ваши окна обретают мутный оттенок неопределимого сиренево-серого цвета. А если в автомобиле кроме того нет кондицонера, то из-за частого опускания стекол тонировочная пленка может исцарапаться о “реснички” двери и принять совершенно неприглядный вид.

- Активная безопасность. Легковая машина с затемненными стеклами превращается на дороге в непроницаемый для взоров других водителей объект. То есть через машину с черными стеклами соседи по потоку не видят ничего из происходящего за ней. Это было бы их собственной проблемой, если бы не печальная статистика попутных столкновений, происходящих из-за того, что задний водитель слишком поздно заметил стоп-сигналы впереди идущей машины. А насколько увеличивается запас времени на остановку, если водитель видит огни машины, идущей через одну-две впереди!

Если через прозрачные стекла салона автомобиля видны стоп-сигналы нескольких впередиидущих машин, у задних водителей больше времени для торможения.

Визуальный контакт. Нечасто, но бывает, что водителям при разъезде на сложном перекрестке или в пробке нужно видеть друг друга: например, чтобы понять, кто кого пропускает, или убедиться, что один драйвер видит другого и уступает дорогу. Понятно, что в затонированном салоне такой контакт исключается.

Охота пуще неволи: тому, кто сильно хочет ездить за темным стеклом, может помешать затонироваться только закон. Поэтому главное – не увлекаться степенью затемнения, помня, что по действующему в Украине ГОСТ 5727-88 лобовое стекло должно пропускать через себя хотя бы 75% света, а остальные стекла – не менее 70%.