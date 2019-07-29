Lamborghini, построенный с помощью 3D-принтера (Фото) С помощью 3D-принтера можно самостоятельно построить любой объект, если у вас есть проект, чертежи или схемы. Для Стерлинга Бэкуса (Sterling Backus) это означало строительство вместе с сыном собственного полномасштабного суперкара, вдохновлённого автомобилем Lamborghini Aventador, который они демонстрируют в местных школах под названием "Проект STEAM". По словам Бэкуса, дизайн деталей основан на Lamborghini Aventador, но они делали значительные изменения каждой панели, чтобы придать автомобилю собственный дизайн. Кроме того, не использовались никакие пресс-формы. В этот проект он уже вложил порядка 20 тысяч долларов США.