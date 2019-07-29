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Быстрее Bugatti Chiron: на Monterey Car Week представят самый быстрый гиперкар

Быстрее Bugatti Chiron: на Monterey Car Week представят самый быстрый гиперкар
22:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: instagram

В августе американская компания SSC North America представит самый быстрый гиперкар в мире - SSC Tuatara.

Об этом сообщает портал Motor1.

"Разработчики (SSC Tuatara — ред.) преподносят гиперкар как претендента на титул самого быстрого серийного автомобиля в мире: потесниться придется и Bugatti Chiron, и творениям шведской фирмы Koenigsegg, и еще множеству очень быстрых машин", - говорится в сообщении.

Как сообщает портал, в компании-производителя SSC North America уже заявили, что представление передачи состоится в рамках Monterey Car Week, в штате Калифорния, в августе этого года. Также на мероприятии будут переданы ключи первому покупателю гиперкара.

В компании отметили, что на доведение проекта Tuatara до "клиентской" стадии ушло 8 лет.

По информации Motor1, у гиперкара и ураганная динамика: по предварительным данным, 100 км/ч автомобиль наберет за 2,5 секунды, а 402 метра дрэг-стрипа пролетит за 9,75 секунды. Добиться этого удалось благодаря углепластиковому кузову (он позволил удержать массу купе в пределах 1 250 кг), коэффициенту аэродинамического сопротивления 0,279 и, конечно, монструозному мотору.

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Специально разработанный 5,9-литровый V8 развивает 1 350 л.с. на обычном бензине и 1 750 л.с. – на биоэтаноле Е85. Работает он в паре с особой коробкой передач – механической 7-ступенчатой КПП, у которой есть собственный компьютерный блок управления и способность менять передачи за 100 миллисекунд.

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Автомобиль, Авто, Спорткар, Гиперкар, 20, SSC North America.
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