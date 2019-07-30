Porsche официально представил кабриолеты 911 Carrera и Carrera Cabriolet 2020

Цены на 911 Carrera начинаются от 98 750 долларов, 911 Carrera Cabriolet стоит минимум 111 550 долларов.

Немецкие новинки оснащены 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем твин-турбо, мощностью 379 лошадиных сил (449 Нм), который соединен с 8-скоростной КПП с двойным сцеплением.

Для сравнения, более мощный вариант с индексом S предлагает 443 л.с. (529 Нм).

Кабриолету 911 Carrera требуется 4,0 секунды, чтобы достичь скорости в 100 км/ч. Добавление опционального "пакета" Sport Chrono сокращает этот показатель до 3,8 секунды. Более мощной версии Carrera S понадобится 3,5 секунды на преодоление первой "сотни" и 3,3 секунды с "пакетом" Sport Chrono.

В случае с обновленным 911 Carrera Cabriolet, благодаря дополнительному весу, разгон до 100 км/ч занимает 4,2 секунды или 4,0 секунды с "пакетом" Sport Chrono. Ну а более производительный 911 Carrera S cabrio сократит это время до 3,7 секунды (3,5 секунды с "пакетом" Sport Chrono).

Внешне, будет очень сложно отличить стандартную Carrera от Carrera S. Единственное отличие состоит в том, что у обычной Carrera есть один выпускной патрубок, выходящий из каждого угла сзади, по сравнению с парой труб на каждой стороне у S-варианта.

Покупатели могут заказать опциональный спортивный выхлоп с двумя овальными наконечниками. Интерьеры этих моделей также идентичны – оба получат 10,9-дюймовый экран информационно-развлекательной системы.

Новые Carrera поставляются в стандартной комплектации с большим количеством технологий - адаптивные амортизаторы Porsche Active Suspension Management с режимами Normal и Sport. Тормоза имеют режим Wet, который обнаруживает мокрую дорогу и настраивает систему контроля устойчивости и антиблокировочную систему в зависимости от условий.

Цены на 911 Carrera начинаются от 98 750 долларов, 911 Carrera Cabriolet стоит минимум 111 550 долларов.