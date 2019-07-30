Скачать
Вторник, 30.07.2019
Матиос: На российский танкер "Nika Spirit" наложен арест
Матиос: На российский танкер "Nika Spirit" наложен арест
Кто за кого голосовал: детализированные данные Национального экзит-пола
Кто за кого голосовал: данные Национального экзит-пола
Марченко вышел в 3-й раунд турнира в Сеговии
Марченко вышел в 3-й раунд турнира в Сеговии
Американского рэпера A$AP Rocky могут лишить свободы на 2 года
Американского рэпера A$AP Rocky могут лишить свободы на 2 года

Porsche официально представил кабриолеты 911 Carrera и Carrera Cabriolet 2020

Смотрите фото (3)
Porsche официально представил кабриолеты 911 Carrera и Carrera Cabriolet 2020
18:11 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Цены на 911 Carrera начинаются от 98 750 долларов, 911 Carrera Cabriolet стоит минимум 111 550 долларов.

Немецкие новинки оснащены 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем твин-турбо, мощностью 379 лошадиных сил (449 Нм), который соединен с 8-скоростной КПП с двойным сцеплением.

Для сравнения, более мощный вариант с индексом S предлагает 443 л.с. (529 Нм).

Кабриолету 911 Carrera требуется 4,0 секунды, чтобы достичь скорости в 100 км/ч. Добавление опционального "пакета" Sport Chrono сокращает этот показатель до 3,8 секунды. Более мощной версии Carrera S понадобится 3,5 секунды на преодоление первой "сотни" и 3,3 секунды с "пакетом" Sport Chrono.

В случае с обновленным 911 Carrera Cabriolet, благодаря дополнительному весу, разгон до 100 км/ч занимает 4,2 секунды или 4,0 секунды с "пакетом" Sport Chrono. Ну а более производительный 911 Carrera S cabrio сократит это время до 3,7 секунды (3,5 секунды с "пакетом" Sport Chrono).

Внешне, будет очень сложно отличить стандартную Carrera от Carrera S. Единственное отличие состоит в том, что у обычной Carrera есть один выпускной патрубок, выходящий из каждого угла сзади, по сравнению с парой труб на каждой стороне у S-варианта.

Покупатели могут заказать опциональный спортивный выхлоп с двумя овальными наконечниками. Интерьеры этих моделей также идентичны – оба получат 10,9-дюймовый экран информационно-развлекательной системы.

В Сети показали необычную Skoda со спортивным кузовом

Новые Carrera поставляются в стандартной комплектации с большим количеством технологий - адаптивные амортизаторы Porsche Active Suspension Management с режимами Normal и Sport. Тормоза имеют режим Wet, который обнаруживает мокрую дорогу и настраивает систему контроля устойчивости и антиблокировочную систему в зависимости от условий.

Цены на 911 Carrera начинаются от 98 750 долларов, 911 Carrera Cabriolet стоит минимум 111 550 долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Porsche, Авто, Кабриолет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Международный день дружбы 2019: поздравления и открытки
02 День ангела Марины: значение имени и поздравления в прозе
03 Итоги 29 июля: "Слуги народа" в Трускавце, увольнение Глуховери и возвращение Джеси
04 Выборы в Раду: ЦИК опубликовала имена первых избранных депутатов
05 Зеленский распорядился обеспечить украинцев электронными услугами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил Короля Артура
Зеленский уволил Короля Артура
Зеленский выступит в ООН
Зеленский выступит в ООН
Тейлор и Кучма обсудили ситуацию на Донбассе
Тейлор и Кучма обсудили ситуацию на Донбассе
Чрезвычайная жара в Арктике может спровоцировать климатическую цепную реакцию
Чрезвычайная жара в Арктике может спровоцировать климатическую цепную реакцию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь