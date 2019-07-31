Bentley анонсировала премиальный гибрид Bentayga

Новинка с гибридным двигателем сохранила характеристики предшественников, одновременно уменьшив количество вредных выбросов в условиях города.

Вслед за концептуальным электрокаром с футуристическим дизайном компания Bentley представила новую версию кроссовера Bentayga.

Характеристики. Как сообщает popsci.com, Bentley Bentayga оснащен комбинацией из системы электрических двигателей и трехлитрового бензинового V6 с турбонаддувом.

Мощность двигателя внутреннего сгорания составляет 335 л. с., электропривода – 126 л. с., а в гибридном режиме модель обеспечит до 443 л. с.

До 100 км/ч Bentayga разгоняется за 5,2 секунды, максимальная скорость автомобиля – 254 километров в час.

Зарядка электрокара происходит с помощью фирменного блока питания, выполненного в премиальном дизайне и займет около 2,5 часов, а вот от розетки напряжением 110 В заряжать встроенные аккумуляторы придется в течение 7,5 часов.

Дата выхода. Bentley намерена представить гибридный суперкар в начале 2020 года. По словам представителя компании Уэйна Брюса, к 2023 году каждая новая модель бренда будет оснащаться гибридным приводом, а к 2025 году компания намерена представить полностью электрический автомобиль.