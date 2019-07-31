В планы Chevrolet не входит новое поколение Malibu

Chevrolet Malibu получит последнее обновление в 2022 году.

Chevrolet не будет обновлять поколение Malibu после того, как текущая модель достигнет конца своего жизненного цикла через пять лет.

Вместо этого он будет косвенно заменен новой электрической моделью, которая, скорее всего, станет одним из 20 новых электромобилей, обещанных GM к 2023 году.

Нынешний Malibu — это всего лишь один из немногих седанов, которые «выжили» после недавних сокращений в GM, и единственный, имеющий значок Chevrolet. Среднеразмерный седан также получит обновление где-то около 2022 года, прежде чем вступит в последний этап своей жизни.

К тому же замена Malibu электрическим седаном имеет смысл, особенно если учесть сокращение продаж модели и растущий аппетита рынка к автомобилям с нулевым уровнем выбросов.

В настоящее время Chevrolet предлагает Malibu с двумя вариантами силовых установок: 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом и мощностью 160 л.с. в паре с вариатором, и 2,0-литровым турбомотором с автоматической коробкой передач с девятью скоростями.

Клиенты могут также выбрать версию RS, которая добавляет спортивные штрихи к внешности, такие как 18-дюймовые легкосплавные диски, двойные выхлопы и черную решетку радиатора, а также более стандартное оборудование, которое доступно только с базовым двигателем мощностью 160 л.с.