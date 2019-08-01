Стартап Human Horizons представил радикальный концепт внедорожника

Проект демонстрирует первый серийный автомобиль новой компании, который, как говорят, должен поступить в продажу в течение двух лет.

Китайский стартап Human Horizons, чья техническая команда возглавляется бывшим начальником подразделения по спецпроектам Jaguar Land Rover Марком Стэнтоном, представил радикальную концепцию внедорожника HiPhi 1.

Автомобиль оснащен 562 датчиками, обеспечивающими "автономию высокого уровня" с использованием систем связи V2X. HiPhi также будет контролировать салон с помощью камер распознавания лиц и даже датчиков запаха для обнаружения нежелательных.

Кроме того, новинка получила 9 дверей с электроприводом, откидными крышками и отсеками для хранения, включая задние двери, открывающиеся в форме крыла чайки, а также систему входа без ручек, в которой используется функция распознавания лиц.

Машина будет иметь несколько различных режимов, в том числе параметр "суперзвезда", который открывает все системы крыши и дверей, и режим "парад", который позволяет модели медленно двигаться с поднятыми "крыльями чайки".

HiPhi также оснащен интеллектуальными фарами, способными излучать узоры на дороге или на стенах, например, с эффектом "зебры", чтобы показать пешеходам, что в данный момент пересекать дорогу безопасно. Большие панели под осветительными приборами содержат сотни светодиодов и способны отображать рисунки или даже сообщения.

Внешний дизайн выполнен в соответствии с предпочтениями китайских покупателей. Human Horizons заявляет, что отсутствие ДВС позволило значительно увеличить пространство в салоне. Как говорит глава Human Horizons Кевин Чен, плавники, разработанные, чтобы направить воздушный поток в задней кромке задних дверей, и подобный канал, встроенный в переднее крыло были вдохновлены самолетами и обеспечивают стабильность на высокой скорости с коэффициентом сопротивления 0,28.

В салоне три ряда по два сиденья, каждое из которых приводится в движение, что позволяет создавать различные конфигурации. Приборная панель в основном состоит из экранов с цифровым набором инструментов, портретно-ориентированным сенсорным экраном посередине и пассажирским для воспроизведения мультимедиа. Он также оснащен камерой заднего вида, хотя в настоящее время в Китае это не разрешено законом.

Стентон, который возглавляет команду из около 400 инженеров, сказал, что будут предлагаться как заднеприводные, так и полноприводные версии. Последняя получит пару двигателей мощностью 268 л.с. и разгоном до "сотни" около 3,9 секунд.

Также будут предлагаться аккумуляторные батареи различного размера, причем самый большой блок мощностью 96 кВт-ч обеспечивает запас хода до 650 км.

В долгосрочной перспективе Human Horizons планирует продавать HiPhi 1 за пределами Китая.