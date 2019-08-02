Официально представлен Rocket 3 R/GT

Мотоциклы поступят в продажу в следующем году, стоимость производитель пока не сообщал.

Конечно поклонники ожидали меньшего, но производителю удалось приятно удивить их выпуском типичного родстера Rocket 3 R и круизера Rocket 3 GT.

В большинстве своем версии очень похожи между собой, но имеют и некоторые различия.

Например, R имеет более спортивный руль и может быть только в черном цвете, а GT - более низкое седло и цветовое исполнение не только черное, но и красное. Также в этой версии регулируются пассажирские подножки, ветровик чуть повыше и ручки с подогревом.

Мотор новинки на порядок легче, а рабочий объем наоборот увеличился в сравнении с предшественником. Рядный трехцилиндровый агрегат генерирует мощность 165 л.с. при 6 000 об/мин (максимум 7 000) и 223 Нм при 4 000 об/мин.

Одной из отличительных от предыдущего поколения байка черт является более легкое шасси. Рама и маятник выполнены из алюминия. В наличии также регулируемая 47-мм перевернутая вилка, настраиваемые амортизаторы, тормозные суппорты Brembo и 320-мм диски. Колеса обуты в резину Avon Cobra Chrome.

Rocket 3 R/GT оснащается светодиодной оптикой, DLR, а под сиденьем найдется разъем для зарядки. Из электроники имеются пятиосевая система Continental IMU, угловые ABC и трэкшн-контроль, четыре режима (один из которых программируемый), круиз-контроль, кнопка зажигания, ЖК приборная панель.