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Пятница, 02.08.2019
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Pagani представила новый родстер за 3 миллиона євро

Pagani представила новый родстер за 3 миллиона євро
19:30 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Итальянский бренд суперкаров Pagani вышла на новый уровень технологического совершенства с Huayra BC Roadster.

Гиперкар с открытым верхом стал самым карбоновым автомобилем в линейке компании. Целью модели была попытка максимально снизить массу, и проверить новые технологии.

Так, в основу лег монокок, созданный из композитного материала следующего поколения. Материал состоит из углеродного волокна, углерод-титана и материала Triax (смесь АБС-пластика с полиамидами или нейлоном).

Тем не менее, нашлось место и стали, из которой изготовлены передний и задний подрамник. Новые материалы оказались дорогими, и дороже прежних в 4,5 раза. Причем массу удалось снизить всего на 30 кг.

Официально представлен Rocket 3 R/GT

Новые материалы не единственное обновление. Модель получила пересмотренную подвеску, а также активную систему аэродинамики. Впервые была использована система "выдувных диффузоров" (два патрубка из катализаторов выталкивают воздух вверх, создавая дополнительную прижимную силу).

Тираж родстера ограничат 40 экземплярами. Цена автомобиля 3 085 000 евро без учета НДС.

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Авто, Родстер, Pagani.
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